Журналісти-розслідувачі "Української правди" присвятили своє нове відео українській еліті, яка має нерухомість у Куршевелі, передає 24 Канал. Також вони виявили одного з українських нардепів, котрий перебуває у розшуку в Україні.

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Шале сестри Коломойського

У розслідуванні нам показали розкішний білий позашляховик з українськими номерами. Згодом він під'їхав до шале з назвою "Панда". З цього транспортного засобу вийшли люди, які нагадували сестру Ігоря Коломойського Ларису Черток, а також її чоловіка Володимира. Уже наступного ранку журналісти-розслідувачі переконалися, що це таки подружжя Чертоків.

Для довідки. Шале "Панда" розташовується у найвищій і найдорожчій частині Куршевеля 1850. Вона оформлена на фірму Лариси Коломойської.

Журналісти УП зауважили, що відпочиває у ньому не лише сестра Коломойського. У січні та березні 2023 року поблизу шале зафіксували мікроавтобус Mercedes Viano. Але це ще не все. Щонайменше двічі до цього шале за зиму приїжджав син Коломойського Григорій.

Інше відео показує нам Олександра Чертока, який приїжджає до ресторану. Він, власне, – брат чоловіка сестри Ігоря Коломойського.

Розслідувачі показали "українську еліту" у Куршевелі: дивіться відео

Як з'ясувалося під час розслідування, по сусідству мешкає ще один український мільярдер. Мовиться про шале "Олександра", що розташоване через будинок від "Панди". Відомо, що воно належить Андрію Веревському. Зверніть увагу, що Олександрою звати доньку бізнесмена.

Відомо, що Андрій Веревський займається аграрним бізнесом. У 2022 році він посів 16 сходинку у списку найбагатших українців.

Журналісти зауважили, що під час повномасштабного вторгнення шале "Олександра" теж не пустувало. На стоянці перед будинком в один з передноворічних вечорів припаркувалися відразу кілька автівок. Особливої уваги заслуговує сірий Mercedes, яким користується Андрій Веревський. Невдовзі помітили біля шале й самого сина бізнесмена.

Шале Тігіпко за 1 євро

Але і це ще не все. Поблизу розташоване ще одне шале, зареєстроване на компанію Вікторії Тігіпко. Зауважимо, що його у 2019 році оцінили у майже 5 мільйонів євро. Цікаво, що сама Вікторія придбала нерухомість за 1 євро з урахуванням того, що компанія мала боргів на понад 6 мільйонів.

Відомо також, що за 7 мільйонів євро у 2011 році апартаменти в одному з комплексів придбала родина одного з донецьких бізнесменів і банкірів Сергія Дядечка.

Крім того, журналісти виявили, що у центрі Куршевеля є готель Grandes Alpes. Він, згідно з даними реєстрів Франції та Люксембургу, належить нашому земляку. Мовиться про керівника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Під час розмов з журналістами раніше він заперечував, що володіє нерухомістю за кордоном. Цього разу зауважив, що був дотичний до реконструкції, але вже понад рік не має жодного стосунку до цього готелю. Просто з документами не встиг розібратися.

Цікаво, що у селищі Межеу, що неподалік Куршевеля, шале володіє колишня дружина народного депутата Ігоря Палиці Оксана. Журналісти нагадують, що він – соратник Ігоря Коломойського.

Журналістам також вдалося зафіксувати фігуранта газової справи та колишнього народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Нагадують розслідувачі, що в Україні він офіційно перебуває у розшуку.

З рештою українців, які відсиджуються у Куршевелі, ознайомтеся у повному відео розслідування. Гортайте вгору та дивіться до кінця.