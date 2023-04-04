Особливої уваги заслуговують ті, хто мав би потрапити під санкції ЄС, але таки не поповнив цей список. Журналісти-розслідувачі не лише розповіли про оточення співака, а й звернули увагу на нерухомість, якою все ще володіють росіяни на престижному курорті, передає 24 Канал.

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Меладзе та його друзі

Журналісти 8 березня 2023 року заглянули до ресторану Le Cap Horn, де відпочивав Валерій Меладзе зі своїми друзями та близькими. На них розслідувачі звернуть увагу пізніше.

На вулиці журналіст Михайло Ткач підійшов до Меладзе, щоб поставити йому кілька питань

– Скажіть, як вам відпочивається у Куршевелі, коли Росія бомбить Україну?

Меладзе знітився та спробував вийти з кадру.

– Я не хочу це коментувати...

– Чому?

– А ви тут що робите?

– Ми українські журналісти. Знімаємо росіян, які відпочивають. У вас є позиція?

Меладзе відвів Ткача і попросив вимкнути камеру, щоб "просто поговорити".

– Вирубі, я хачю пагаваріть нармально, – почав на емоціях Меладзе затуляти камеру.

На питання щодо війни в Україні Меладзе так і не наважився дати відповідь. Його вбік відвела дружина Альбіна Джанабаєва. Михайло Ткач висловив припущення, що співак промовчав не просто так. На це могла бути вагома причина, у якої є цілком реальне ім’я.

Як еліта Росії обходить санкції

Журналіст зауважив, що за ситуацією, коли Меладзе так і не наважився прокоментувати війну, а відвідувачі курорту почали за нього заступатися, спостерігала одна жінка.

Її бачили за обідом зі співаком, коли вони сиділи за одним столиком. Також вона танцювала з іншими друзями Меладзе. Мовиться про Світлану Іванову, дружину заступника міністра оборони країни-агресори Тимура Іванова.

І поки її чоловік крокував зруйнованим Маріуполем, Світлана – бутиками Куршевеля. Тож журналістам стало цікаво, як так сталося, що Іванова все ще може насолоджуватися благами цивілізованого світу, враховуючи посаду її чоловіка.

Як росіяни обходять санкції та живуть у Куршевелі: дивіться відео

Російський фонд боротьби з корупцією 3 місяці тому опублікував резонансний матеріал. У ньому показали вміст електронної скриньки Світлани Іванової. Як з’ясувалося, вона разом зі своїм чоловіком живуть на широку ногу, витрачаючи мільйони. У них палаци, розкішні автомобілі та дорогоцінності. Усе це – явні атрибути корупції, адже за зарплату заступника міністра все це дозволити собі Іванов просто не міг.

Секрет у розлученні

Журналісти виявили, що влітку 2022 року Світлана й Тимур буцімто розлучаються. За даними ЗМІ, цей процес має ознаки фіктивності.

Цікаво, що восени Тимур Іванов потрапляє під санкції ЄС. Ще цікавіше, що обмеження оминули Світлану. Це й дозволило їй продовжити подорожі Європою, де вона сипле грішми наліво та направо.

Увага не лише на Іванову

Один з чоловіків, який заступився за співака, коли у нього прагнули взяти коментар, – на короткій нозі з російським істеблішментом. Ба більше, він був на гуляннях спікера Кремля Дмітрія Пєскова з тим же Івановим.

Ще один росіянин, який танцював поруч зі співаком, – відомий московський забудовник Андрій Колочинський. Михайло Ткач підкреслив, що на питання забудови у Росії безпосередньо впливає влада. Тож можна припустити, що Колочинський – черговий прихильний путінського режиму.

Куршевель – мекка для росіян

Україна понад рік протистоїть російській агресії. Але це аж ніяк не заважає росіянам – десяткам, сотням, тисячам – відпочивати на Куршевелі. Там осіла так звана еліта країни-агресори.

На курорті побачили також дружину та доньку одного з ключових путінських олігархів Андрія Бокарєва. Ольга, як і Мєладзе, на питання про бомбардування України та відпочинок росіян у Куршевелі відмовчалася і втекла. Михайло Ткач наголосив, що компанії Бокарєва отримують чи не найбільше державних замовлень. Один із замовників – міністерство оборони Росії.

Крім того, у Куршевелі відпочивав Михайло Карісалов. Він – гендиректор російської компанії "Сібур". Вона належить підсанкційному російському олігарху Леоніду Міхельсону. Він у рейтингу найбагатших людей Росії посідає 4 позицію.

Куршевель заселила "еліта"

Помітили журналісти-розслідувачі нерухомість Олександра Базарова. Він обіймав посаду віцепрезидента "Сбербанку" Росії. А у 2021 році його призначали до ради директорів "Уралкалію". Шале Базарова вирізняється великою закритою територією з тенісним кортом і приватною водоймою. Цікаво, що перебуває він під санкціями лише в Україні.

Через дорогу від його шале розташовується інше. За його адресою зареєстровано французьку компанію з управління нерухомістю. Основний бенефіціар – Михайло Фрідман.

За якихось 5 хвилин від цих двох будинків розташоване ще одне цікаве шале MAIA, каже Ткач. У ньому на момент розслідування хтось мешкав. І це попри те, що в ньому зареєстрована компанія росіянина Пумпянського Олександра, який потрапив під санкції ЄС за підтримку повномасштабного вторгнення. Олександр – син російського олігарха Дмитра Пумпянського. Останній відвідував Путіна у перший день повномасштабного вторгнення разом із іншими найзаможнішими людьми країни. Цікаво, що мешканець шале ні про якого Пумпянського не знає, а саму нерухомість орендує.

Показали журналісти також шале Микити Мішана, російського мільйонера. На тій же вулиці шале, яким володіє компанія з Люксембурга. Цікаво, що станом на 2019 року вона належала Олександру Занадворову, так званому королю московської нерухомості.

Але і це ще не все. Адже виявили журналісти шале MONE. Воно записане на оточення братів-мільйонерів Саркісових. Вони цей маєток продали після початку повномасштабного вторгнення.

Журналісти-розслідувачі звернули увагу також на інших росіян, які відсиджуються у Куршевелі. Серед них достатньо заможних людей та тих, хто буквально на короткій нозі з нинішньою російською владою. А отже, міг би потрапити під санкції ЄС. Але їм якось вдається обходити обмеження, накладені на країну-агресорку через повномасштабне вторгнення.