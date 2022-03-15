Как живет украинский бизнес в условиях войны

Бизнес в Украине может подстраиваться под разные условия. Пандемия Covid-19 этому подтверждение.

Еще до начала полномасштабного вторжения рашистов на территорию Украины бизнес продумывал разные планы: как быть, если "что-то" начнется.

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Бизнес работает

Европейская Бизнес Ассоциация провела короткий опрос о том, как работают членские компании.

Так, 17% компаний сообщили, что работают в полном объеме, 16% ограничили географию своей деятельности, 19% были вынуждены закрыть часть офисов/торговых точек/отделений.

Остальные 29% компаний пока не работают, а 27% приостановили, хотя хотят возобновлять свою деятельность. Только 1% должно в планах закрывать свой бизнес.

Например, многие банки перенесли свои серверные и другие технические мощности в более безопасные места для обеспечения всех платежей и всех операций своих клиентов. Нацбанк разрешил размещать сервера даже за границей, чтобы все украинцы, которые вывезли своих детей и старших родителей за границу, могли спокойно пользоваться своими картами.

Большинство компаний, продолжающих выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объеме, или даже с дополнительными или авансовыми выплатами, обеспечивают расходы команде на релокацию. Некоторые для поддержки своих сотрудников выплатили заработную плату на месяц или больше вперед.

Конечно, есть и те компании, которые не могут заплатить своим работникам.

Все для победы

Большинство бизнесов также оказывают разнообразную поддержку армии или терробороне. Помогают финансово, поддерживают работников, защищающих страну, поставляют продукцию, лекарства и так далее.

Бизнес в Украине должен по возможности продолжать работу для обеспечения стабильности и устойчивости экономики нашего государства, ведь это наша обязанность перед теми, кто на передовой!

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