Живицкий назвал безопасные места для посадки в эвакуационные автобусы в Сумах

В Сумах 9 февраля продолжается эвакуация населения. Глава ОВА Дмитрий Живицкий назвал безопасные места сбора.

Из Сум людей везут в Полтаву. Места сбора населения определил городской совет.

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Люди, которые ждут в педагогическом университете, оставайтесь там. За вами приедут автобусы. Места рассчитаны на то количество, которое сейчас уже находится на месте,

– сказал глава ОВА.

Дополнительное место сбора организовали возле "памятника Алеше". Так это место называют сумяне, поэтому они в курсе о чем говорится. Оттуда автобусы будут отправляться около 17:00 и 18:00.

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