В Мариупольском городском совете решили напомнить, как несколько лет назад в городе праздновали День вышиванки. Для этого выложили серию фото, где можно увидеть счастливый и живой город. Таковым, каким он был до того, как его начали атаковать русские военные.

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Массовый парад вышиванок и народные танцы

Фотографии позволяют нам вспомнить, каким был Мариуполь к ракетным атакам, а также оккупации. На его улицах звучал радостный смех, а дети гуляли под открытым небом, улыбаясь солнцу и теплу, которое оно с собой приносит. Все в вышиванках: от малого до большого. И все очень гордятся тем, что они – украинцы. И именно эту гордость русские захватчики пытаются у нас отнять. Но им это не удается вот уже 85-й день!

Напомним, что в Украине ежегодно отмечают День вышиванки в третий четверг мая. В этом году он пришелся на 19 мая. Поэтому не забудьте одеть свою вышиванку, куда бы вы сегодня ни пошли.

Каким был День вышиванки в Мариуполе несколько лет назад / Фото Мариупольский городской совет

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: последние события

Российские захватчики продолжают поражать всех своей циничностью. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что город планируют отдать кадыровцам. Причем с портом, а также правом на мародерство.

Кроме того, оккупанты уничтожили еще и мариупольскую синагогу. Таким образом они еще раз доказывают, что ничем не отличаются от немцев во время Второй мировой войны. Они ведь тоже прилагают руку к тому, чтобы уничтожить все, что принадлежит еврейской общине.

На этом шокирующие новости не заканчиваются. На месте металлургического комбината "Азовсталь" оккупанты планируют открыть парк. Так, ставленники Кремля уже пообещали уничтоженный ими город превратить в "курорт".

На это заявление уже отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он напомнил оккупантам о десятках тысяч жертв, а также о сотнях тысяч оставшихся без крова. Поэтому всем, кто причастен к созданию "курорта", спецслужбы Украины организуют индивидуальный "горячий тур".

Тем временем в ВОЗ выразили обеспокоенность. Согласно данным организации, в Мариуполе возможно распространение холеры, а также других инфекционных заболеваний. Одна из причин этого – проблемы с водоснабжением в городе.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 19 мая: смотрите видео