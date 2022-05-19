В Мариупольском городском совете решили напомнить, как несколько лет назад в городе праздновали День вышиванки. Для этого выложили серию фото, где можно увидеть счастливый и живой город. Таковым, каким он был до того, как его начали атаковать русские военные.
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Массовый парад вышиванок и народные танцы
Фотографии позволяют нам вспомнить, каким был Мариуполь к ракетным атакам, а также оккупации. На его улицах звучал радостный смех, а дети гуляли под открытым небом, улыбаясь солнцу и теплу, которое оно с собой приносит. Все в вышиванках: от малого до большого. И все очень гордятся тем, что они – украинцы. И именно эту гордость русские захватчики пытаются у нас отнять. Но им это не удается вот уже 85-й день!
Каким был День вышиванки в Мариуполе несколько лет назад / Фото Мариупольский городской совет
Какая сейчас ситуация в Мариуполе: последние события
- Российские захватчики продолжают поражать всех своей циничностью. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что город планируют отдать кадыровцам. Причем с портом, а также правом на мародерство.
- Кроме того, оккупанты уничтожили еще и мариупольскую синагогу. Таким образом они еще раз доказывают, что ничем не отличаются от немцев во время Второй мировой войны. Они ведь тоже прилагают руку к тому, чтобы уничтожить все, что принадлежит еврейской общине.
- На этом шокирующие новости не заканчиваются. На месте металлургического комбината "Азовсталь" оккупанты планируют открыть парк. Так, ставленники Кремля уже пообещали уничтоженный ими город превратить в "курорт".
- На это заявление уже отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он напомнил оккупантам о десятках тысяч жертв, а также о сотнях тысяч оставшихся без крова. Поэтому всем, кто причастен к созданию "курорта", спецслужбы Украины организуют индивидуальный "горячий тур".
- Тем временем в ВОЗ выразили обеспокоенность. Согласно данным организации, в Мариуполе возможно распространение холеры, а также других инфекционных заболеваний. Одна из причин этого – проблемы с водоснабжением в городе.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 19 мая: смотрите видео