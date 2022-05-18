Ставленики Кремля хотят "развивать курортный бизнес" в Мариуполе

Соответствующее заявление сделал ставленник Кремля в оккупированном Донецке Денис Пушилин, сообщают пропагандистские СМИ. Россияне еще раньше сделали депрессивными оккупированные территории Донбасса и теперь цинично говорят о планах по сожженному Мариуполю, который Украина отстроила после 2014 года.

Кстати Россия могла согласиться на эвакуацию с "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим, – ISW

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь" хотят сделать технопарк или просто парковую зону. По его словам, Мариуполь якобы "будет отстроен с акцентом на курортный бизнес".

Ставленник Кремля также выразил надежду, что оккупационным властям поможет Россия. Впрочем, надежды Пушилина напрасны, поскольку после того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году, остров потерял статус курорта и превратился в место преследований и деградации.

Почему Россия хочет снести завод "Азовсталь"

Металлургический комбинат стал форпостом украинской обороны против российских оккупационных войск. Наши защитники и защитницы в численном меньшинстве сумели держать оборону против превосходящих сил противника, чем сдержали русскую армию. Это позволило ВСУ произвести перегруппировку и получить нужное оружие.

В Мариупольском городском совете объяснили, почему Россия хочет уничтожить "Азовсталь". В частности, в ВСУ в ближайшее время появятся силы для деоккупации Мариуполя. Поэтому вооруженные силы России превентивно уничтожают важный для Украины промышленный комплекс.

Достойно внимания Рудык не участвует в переговорах по освобождению бойцов из "Азовстали", – Подоляк

Также россияне стремятся разрушить "Азовсталь" по идеологическим соображениям, поскольку завод – яркое упоминание о героическом подвиге украинских военных.

В конце концов, в Мариупольском горсовете призвали не вестись на заявления оккупантов. Там заявили, что россияне не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя, поскольку для них это только территория крымского коридора.

Важность "Азовстали"

В пресс-службе Мариупольского горсовета также рассказали об уникальности и важности "Азовстали". Это уникальный металлургический комплекс полного цикла.

"Азовсталь" дает:

10 тысяч рабочих мест;

миллиарды долларов валютных поступлений и налогов;

7 тысяч тонн высококачественной стали;

6 миллионов тонн чугуна;

4,5 миллиона тонн металлопроката.

Украина эвакуирует военных с "Азовстали"

В начале мая с "Азовстали" удалось эвакуировать всех мирных людей, которые 2 месяца укрывались в стенах завода от российских бомбардировок.

16 мая с "Азовстали" начали эвакуацию раненых украинских военных. С территории завода вывезли 53 тяжелораненых защитников, которых доставили в больницу в оккупированный Новоазовск.

Это важно Не навредите ребятам, – Белецкий призвал воздержаться от оценок эвакуации с "Азовстали"

Еще 211 человек через гуманитарный коридор доставили в Оленевку. Всех украинских бойцов должны обменять на российских пленных и вернуть домой.

Президент Владимир Зеленский 17 мая сообщил, что эвакуационная миссия продолжается. По предварительным данным, с "Азовстали" удалось эвакуировать 264 украинских военных.

В Министерстве обороны заявили, что защитникам Мариуполя был отдан новый приказ – сохранить свои жизни. Также в Минобороны объяснили, что другого формата спасения защитников не было.

Госдума России хочет запретить обмен азовцев: смотрите видео