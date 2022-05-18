Ставленики Кремля хочуть "розвивати курортний бізнес" у Маріуполі

Відповідну заяву зробив ставленик Кремля в окупованому Донецьку Денис Пушилін, повідомляють пропагандистські ЗМІ. Росіяни ще раніше зробили депресивними окуповані території Донеччини й тепер цинічно говорять про плани щодо спаленого Маріуполя, який Україна відбудувала після 2014 року.

До речі Росія могла погодитися на евакуацію з "Азовсталі", аби проголосити Маріуполь своїм, – ISW

Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що на місці заводу "Азовсталь" хочуть зробити технопарк або просто паркову зону. За його словами, Маріуполь буцімто "буде відбудований з акцентом на курортний бізнес".

Ставленик Кремля також висловив сподівання, що окупаційній владі допоможе Росія. Втім, сподівання Пушиліна марні, оскільки після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році, півострів втратив статус курорту та перетворився на місце переслідувань та деградації.

Чому Росія хоче знести завод "Азовсталь"

Металургійний комбінат став форпостом української оборони проти російських окупаційних військ. Наші захисники та захисниці у чисельній меншості зуміли тримати оборону проти переважаючих сил противника, чим стримали російську армію. Це дозволило ЗСУ зробити перегрупування та отримати потрібну зброю.

У Маріупольській міській раді пояснили, чому Росія хоче знищити "Азовсталь". Зокрема, у ЗСУ найближчим часом з'являться сили для деокупації Маріуполя. Через це збройні сили Росії превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс.

Варте уваги Рудик не бере участь у перемовинах щодо звільнення бійців з "Азовсталі", – Подоляк

Також росіяни прагнуть зруйнувати "Азовсталь" з ідеологічних міркувань, оскільки завод – яскраве нагадування про героїчний подвиг українських військових.

Врешті-решт, у Маріупольській міськраді закликали не вестися на заяви окупантів. Там заявили, що росіяни не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя, оскільки для них це лише територія для кримського коридору.

Важливість "Азовсталі"

У пресслужбі Маріупольської міськради також розповіли про унікальність та важливість "Азовсталі". Повідомляється, що це унікальний металургійний комплекс повного циклу.

"Азовсталь" дає:

10 тисяч робочих місць;

мільярди доларів валютних надходжень та податків;

7 тисяч тонн високоякісної сталі;

6 мільйонів тонн чавуну;

4,5 мільйона тонн металопрокату.

Україна евакуйовує військових з "Азовсталі"

На початку травня з "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх мирних людей, які 2 місяці ховалися у стінах заводу від російських бомбардувань.

16 травня з "Азовсталі" почали евакуацію поранених українських військових. З території заводу вивезли 53 важкопоранених захисників, яких доправили в лікарню в окупований Новоазовськ.

Це важливо Не нашкодьте хлопцям, – Білецький закликав утриматися від оцінок евакуації з "Азовсталі"

Ще 211 людей через гуманітарний коридор доставили в Оленівку. Всіх українських бійців мають обміняти на російських полонених та повернути додому.

Президент Володимир Зеленський 17 травня повідомив, що евакуаційна місія триває. За попередніми даними, з "Азовсталі" вдалося евакуювати 264 українських військових.

У Міністерстві оборони заявили, що захисникам Маріуполя було віддано новий наказ – зберегти свої життя. Також у Міноборони пояснили, що іншого формату порятунку захисників – не було.

До теми – Держдума Росії хоче заборонити обмін азовців: дивіться відео