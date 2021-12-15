"Животное и проститутка": мэр Днепра Филатов взорвался руганью в сторону Богдана и Гордона
Источник:фейсбук Бориса Филатова
Мэр Днепра Борис Филатов не пожалел эпитетов, чтобы охарактеризовать журналиста Дмитрия Гордона и экс-председателя Офиса Президента Андрея Богдана. Изрядно возмутило городского голову интервью, которое Богдан дал Гордону.
Свое мнение, ярко приправленное крепкими словами, Филатов опубликовал в соцсетях. Богдана мэр назвал "одутловатым животным", а его собеседника Гордона – "проституткой".
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Филатов говорит, что Богдана он с Корбаном нашли на "мусорнике"
Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит возле такой же проститутки, что изображает из себя журналиста и сыпет откровениями,
– написал Филатов.
То, что рассказали в интервью, мэр Днепра назвал "бредом воспаленного разума", которое он, якобы комментировать не собирается. Однако Филатов также добавил, что Богдан "ходил в его дом, спал у него на диване, а затем заказал его всем "мусорам" в стране".
Филатов рассказал о ситуации с мостом
Больше всего заинтересовал Филатова момент интервью, в котором Богдан рассказывает о намерениях устранить мэра. Для этого тогдашний глава ОП посоветовал использовать ситуацию с мостом.
У меня только остались вопросы. Ко всем прокурорам, эсбэушникам, всем тем, кто вверг мою жизнь, жизнь моей семьи и судьбы моих подчинённых в ад. К тем, кто пытался растоптать меня за знаменитый спор с президентом "за мост". Всей той падали, кто рассказывал, что я делал мост из "монтажной пены",
– написал мэр.
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Что известно о споре по поводу моста между Филатовым и президентом:
- Филатов и президент Зеленский поспорили по поводу ремонта моста в Днепре летом 2019 года.
- Суть была в том, что к сентябрю 2019 года – когда празднуют День Днепра, мост должны были открыть.
- В противном случае Филатов должен был покинуть пост.
- В сентябре президент посетил мост, но решил еще проверить документацию.
- Осенью областная Государственная архитектурно-строительная инспекция оштрафовала за обнаруженные нарушения.
- Горсовет подал в суд и весной 2020 года вынесение штрафа сочли неправомерным.
Часть текста публикации Бориса Филатова:
Теперь я могу сказать…
Я постараюсь быть максимально взвешенным, хотя кровь выступает из дёсен. Прямо сейчас социальные сети обсуждают интервью одного подонка с другим.
Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста и сыпет "откровениями".
Я не буду комментировать весь бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, а потом заказал меня всем «мусорам» в нашей стране… Рано или поздно правда побеждает.