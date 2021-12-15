Свою думку, яскраво приправлену міцними словами, Філатов опублікував у соцмережах. Так Богдана мер назвав "огрядною твариною", а його співрозмовника Гордона – "повією"

Раніше Андрій Богдан відсвяткував 45-річчя й показав своє дитяче фото

Філатов каже, що Богдана він з Корбаном знайшов на "смітнику"

Огрядна тварина, яку ми з Геннадієм Корбаном знайшли на смітнику, відмили від лушпиння і зробили людиною, сидить біля такої ж повії, що зображає з себе журналіста та сипле одкровеннями,

– написав Філатов.

Те, що розповіли на інтерв'ю, мер Дніпра назвав "маячнею запаленого розуму", яку він, мовляв, коментувати не збирається. Проте Філатов також додав, що Богдан "ходив у його будинок, спав у нього на дивані, а потім замовив його всім "мусорам" в країні".

Філатов розповів про ситуацію з мостом

Найбільше зацікавив Філатова момент інтерв'ю, у якому Богдан розповідає про наміри усунути мера. Для цього тодішній голова ОП порадив використати ситуацію з мостом.

У мене тільки лишилися питання. До всіх прокурорів, есбеушників, усіх тих, хто вкинув моє життя, життя моєї сім'ї та долі моїх підлеглих у пекло. До тих, хто намагався розтоптати мене за знамениту суперечку з президентом "за міст". До всієї тієї падалі, хто розповідав, що я робив міст із "монтажної піни",

– написав мер.

Читайте також Богдан заявив, що "слугам" нібито щомісяця дають "зарплату" у конвертах

Що відомо про суперечку щодо моста між Філатовим та президентом:

Філатов та президент Зеленський посперечались щодо ремонту моста у Дніпрі влітку 2019 року.

Суть була у тому, що до вересня 2019 року – коли святкують День Дніпра, міст мали відкрити.

В іншому випадку Філатов мав покинути посаду.

У вересні президент відвідав міст, проте вирішив ще перевірити документацію.

Восени обласна Державна архітектурно-будівельна інспекція оштрафувала за знайдені порушення.

Міськрада подала до суду і весною 2020 року винесення штрафу визнали неправомірним.

Частина тексту публікації Бориса Філатова:

Тепер я можу сказати.

Я намагатимусь бути максимально зваженим, хоча кров виступає з ясен.

Наразі соціальні мережі обговорюють інтерв'ю одного негідника з іншим.

Одутла тварина, яку ми з Геннадієм Корбаном знайшли на смітнику, відмили від лушпайок і зробили людиною, сидить у такої ж повії, що зображає з себе журналіста і сипле "одкровеннями".

Я не коментуватиму все марення запаленого розуму цього виродка, який ходив у мій будинок, спав у мене у вітальні на дивані, а потім замовив мене всім "мусорам" у нашій країні.

Рано чи пізно, правда, перемагає.