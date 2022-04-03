Как животные в киевском зоопарке переживают войну

Вооруженная агрессия России против Украины разрушила жизнь не только людей, но и животных. Едва ли не самый большой стресс они переживают, когда оккупанты обстреливают города.

О том, как живут животные в условиях войны, рассказали сотрудники киевского зоопарка.

Важно В приюте в Киевской области за время оккупации погибли более 300 животных

Несмотря на войну, боль и смерть вокруг, в столичном зоопарке продолжает появляться новая жизнь. Так, на днях там родился лемур. Его назвали Байрактаром в честь турецкого беспилотника, помогающего нашим защитникам противостоять оккупантам.

Имя для будущего братика или сестренки Байрактара уже тоже выбрали. Работники признались, что назовут его Джавелином или Джавелиной.

Новорожденный лемур Байрактар / Скриншот с видео

Скучает по вниманию и посетителям 48-летний самец гориллы, по имени Тони. За толстыми стенами он не слышит взрывов.

Он чувствует себя хорошо, у него очень уютный вольер с толстыми стенами и стеклом. Я думаю, он даже не слышит, что происходит на улице. Никаких признаков тревог я у него не видел,

– сказал спикер киевского зоопарка Богдан Скульский.

Семья львов тоже живет обычной жизнью, а вот слону Хорасу приходится давать успокоительное.

Как живут животные в киевском зоопарке во время войны: смотрите видео