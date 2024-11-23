180 сантиметров снега: украинские полярники показали, как борются с сугробами

По подсчетам украинских полярников с антарктической станции "Академик Вернадский", осадки там бывают около 300 раз в год. Сугробы вблизи станции могут достигать 180 сантиметров в высоту.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр. Каждый участник экспедиции ежедневно расчищает территорию станции от снега.

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Как живут украинские полярники в Антарктиде

Участники 29 экспедиции станции "Академик Вернадский" ежедневно борются со снежными заносами, которые иногда достигают высоты 180 сантиметров.

Национальный антарктический центр опубликовал видео, где видно огромные сугробы снега и слышно мощный антарктический ветер.

Как живут полярники на станции "Академик Вернадский": смотрите видео

Ученые отмечают, что для острова Галиндез, где расположена станция, осадки - обычное явление, которое наблюдается почти 300 дней в году.

Расчистка снега – одно из самых частых физических упражнений наших зимовщиков и зимовщиц,

– говорят ученые.

Несмотря на весенний сезон в Антарктиде, вблизи станции постоянно идет мокрый снег. Чтобы содержать территорию в надлежащем состоянии, каждый участник экспедиции отвечает за расчистку определенного участка. Кроме того, участники экспедиции чистят основные дорожки на острове во время дневных и ночных дежурств.

Кроме того, на станции устраивают большие уборки снега, в которых участвуют все члены команды.

Как в таких условиях выживают пингвины

В комментариях к сообщению полярники объяснили, что снежные бури не являются препятствием для местных животных, в частности пингвинов. Там объяснили, что им, в отличие от людей, не нужны лопаты.

Когда много снега пингвины передвигаются на пузике. Так они не проваливаются,

– рассказали ученые.

Кроме того, пингвины заблаговременно строят свои гнезда на возвышениях, где есть меньшая угроза быть засыпанными снегом.