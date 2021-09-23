Політик давно пішов на конфронтацію з президентом і партією, з якою зайшов до парламенту. Ті нардепи від монобільшості вдавали, що цього не помічають.

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Спікер є спікер, він не має приналежності до фракції, може вільно говорити, що хоче і на яких хоче каналах. У той час, як нам набридло на цьому наголошувати, нардепи навпаки, здається, прозріли.

Наразі жодних підписів за відставку Разумкова не збирають. Логічно, щоб він повернувся із лікарняного. Нам у будь-якому випадку треба провести доволі чесну зустріч. Виникає все більше розбіжностей. Вони виникли під час розгляду закону про олігархів. Ми очікували, що опозиційні фракції зриватимуть розгляд або гальмуватимуть його, але не думали, що гальмуватиме процес спікер Верховної Ради. Євгенія Кравчук Заступниця голови фракції "Слуга народу"

Від самого початку він не підтримував жодних санкцій Ради нацбезпеки й оборони, висловлювався проти закриття проросійських "помийок" в Україні.

Для Разумкова зійшлись зірки

Група його депутатів (а така теж є у Разумкова) після підтримки всіх вигідних для Ріната Ахметова законів взяла і спробувала ще й поховати або ж максимально відтермінувати закон про олігархів. Ні, такого не могло бути, просто зірки певно так зійшлись.

Зірки ще й так зійшлись, що спікер парламенту за останній рік вдруге захворів на коронавірус і зараз перебуває на лікарняному.

Тому зняти його з посади зараз не можна. Прийти на засідання фракції, яка має до нього претензії, він також не може через COVID-19. Водночас призначити позачергове засідання на вимогу Олександра Дубінського може.

Керування Радою з лікарняного

Тему, чому за рік спікер не закликав людей власним прикладом щепитися, не підійматимемо. Водночас про те, чи можна з лікарняного керувати Верховною Радою, можна поговорити.



Зняти Разумкова з посади зараз не можна / Фото "РБК-України"

Бо насправді до Дубінського претензій небагато. Він зібрав собі необхідну кількість підписів, тому, певно, позачергове засідання точно відбулося б, лише питання часу.

Але чому Разумков так боїться випасти з роботи парламенту і не направив Дубінського до Руслана Стефанчука, от це вже запитання. Напевно, в нього є які передчуття.

Очевидно, що Дмитро Олександрович нервує. Він боїться відставки,

– вважає політолог Володимир Фесенко.

Ба більше, днями Разумков, начитавшись анонімних телеграм-каналів, з сумнівною репутацією навіть почав стверджувати, що тим нардепам, які підтримають його відставку, пропонують по 50 – 70 та навіть 100 тисяч доларів. Тому навіть написав заяву до антикорупційних органів.

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Гроші за відставку

Ми вирішили теж ці чутки перевірити, але пішли не обхідним шляхом, а прямим. Тому прямо запитали у народних обранців, чи їм пропонували гроші.

"Чи намагаються підкупити певних депутатів різними бонусами, як бюджетними, так і не бюджетними, я не був свідком. Нам не пропонували (грошей – 24 канал)", – наголосив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

У "Голосі" сказали, чи пропонували їм гроші: дивіться відео

"Мені нічого не пропонували і я нікому нічого не пропонувала. Про цю історію прочитала у телеграм-каналах зі специфічною репутацією", – сказала Євгенія Кравчук.

Натомість політолог Фесенко, який знається на піарі політиків, каже, що не здивується, якщо ці чутки поширює ніхто інший, як сам Разумков.

Коли знімали Яценюка (Арсенія – 24 канал), він казав, що нібито за його відставку пропонували 300 тисяч доларів. Я сильно в цьому сумніваюсь, жодних підтверджень не було. Припущу, що і в цьому випадку жодного підтвердження інформації не буде. Володимир Фесенко Політолог

Для чого він це робить, нехай кожен відповість на це запитання самостійно. Чи це якась власна гра Разумкова на підвищення, чи то початок його "нової" політичної кар'єри? Чи то банальне набивання цінника перед олігархами?

"Деякі олігархи, які не хочуть ухвалення закону і відставки Разумкова, можуть запропонувати набагато більше (грошей – 24 канал). Тож це ще запитання, хто, кому і скільки може пропонувати", – сказав Фесенко.

Про те, що Разумков може з кимось співпрацювати, показує і його останній дії. Бо у той час, як "слуги народу" в один голос говорили – не треба, Разумков вирішив, що "надо Федя, надо". І відправив закон про олігархів до Венеційської комісії.

Зауважимо! Венеційська комісія збереться не раніше, ніж через 2 місяці.

Найцікавіше у цій історії, що сам би він не зміг цього зробити, адже живе за регламентом. Тож потрібна була підтримка, яку організував Ярослав Железняк.

Разумков не залишився в боргу

Він без зборів своїх однопартійців надіслав йому листа нібито від імені фракції з таким бажаним проханням – направити деолігархічний закон до Венеційки на перевірку. Водночас фракція про це нічого не знала.



Разумков не залишився в боргу перед Железняком / Фото "Цензор.нет"

Разумков теж в боргу не залишився. Наприклад, спікер вже кілька місяців вдає, що не бачить прохання 11 членів "Голосу" провести перевибори Железняка.

Це є прямим порушенням улюбленого спікером регламенту.

До речі, з порушенням того ж регламенту він дозволяє своєму другові займати у парламенті 2 посади одночасно – голови фракції і заступника голови фінансового комітету.

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Виходить, що інколи, якщо дуже треба, то порушувати регламент таки можна. Попри усі спроби затягнути потрапляння документа під купол, нардепи сказали, що не чекатимуть висновків Венеційки і ухвалюватимуть рішення вже цього тижня.