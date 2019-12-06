Жизнь после войны: беспокоится ли государство о психическом состоянии ветеранов?

После возвращения с фронта военному обязательно нужно предоставить профессиональную психологическую помощь. Иначе – человек может просто сломать себе жизнь. Научились ли в Украине за 5 лет войны предоставлять надлежащую поддержку ветеранам боевых действий? Об этом – далее в статье.

Почему это важно?

После демобилизации некоторые военные могут страдать депрессией и посттравматическими расстройствами. Поэтому ветеранам бывает очень трудно вернуться к мирной жизни. В особо тяжелых случаях некоторые из военных могут впасть в алкоголизм, а некоторые – использовать свои боевые навыки в преступности. Регулярная психологическая поддержка может помочь бывшим военным избежать ложного преступного пути и вернуться к социуму.

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История знает много случаев, когда перед государством стоял вызов вернуть к мирной жизни сотни тысяч военных с психологическими расстройствами. Вспомним войну в Афганистане. В этой войне участвовали более 100 тысяч советских военных, половина из которых вернулись домой с ранениями. Психологически ужасы этой войны почувствовал на себе каждый фронтовик.

В СССР не слишком заботились лечением посттравматических синдромов, потому что тогда эта проблема была еще очень плохо изучена. О существовании таких заболеваний просто ничего не знали. Уже после распада Советского Союза власти начали выделять деньги на реабилитационные программы. Однако, в кризис возникла еще одна проблема – на поддержку ветеранов банально не хватало денег.

Все это привело к возникновению термина "афганский синдром", которым обобщали проблемы военных с адаптацией в обществе. К симптомам "афганского синдрома" относятся агрессивность, раздражительность, бессонница, паранойя и т.д. По словам доктора психологических наук Михаила Решетникова, 40% военных в Афганистане получили психические травмы после войны.



Отрешенный взгляд американского пехотинца вызванный психологической травмой / Фото Рея Платника

До этого с подобным сталкивались Соединенные Штаты, когда должны были лечить военных после 14-летней кампании во Вьетнаме. Тогда множество ветеранов покончили жизнь самоубийством. И хотя информация об этом до сих пор остается предметом дискуссий, по разным данным 24-28% от личного состава армии США теряли боеспособность из-за сильных психический нарушений при исполнении боевых задач. Впоследствии это переносилось на гражданскую жизнь.

В Украине уже ощутили масштаб проблемы после ряда инцидентов, связанных с ветеранами войны на Донбассе. Вспомним хотя бы историю с "минером" моста в Киеве или покушением на депутата Соболева, в котором подозревают 18-летнего ветерана добровольческого батальона Андрея Лаврегу.

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Война очень меняет людей. Государство должно всеми силами способствовать социализации военных и возвращению их к мирной жизни.

Как поддерживают военных с посттравматическим синдромом в Украине?

Каждая страна, которая регулярно ведет военные действия, должна обладать государственным органом, который бы занимался вопросами реабилитации ветеранов. Например, в США действует министерство по делам ветеранов, которое насчитывает около 340 тысяч сотрудников. Это второе по величине министерство Соединенных Штатов после Минобороны. Организация была создана еще в далеком 1930 году.

Украина же пока не может похвастаться такими мощностями. В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) предусмотрен штат в 225 человек. Создать такое министерство украинская власть решила на 3 год войны, в 2016 году.

В стратегии украинского МинВОТа входит обеспечение психологической реабилитации участников боевых действий. Однако работает это совсем не так эффективно, как хотелось бы.



Еженедельная группа поддержки ветеранов / Фото ОО "Собратья"

В Украине существует государственная программа по психологической реабилитации. На самом деле – это программа возмещения денег за услуги психолога. Государство не имеет реальной единой системы реабилитации ветеранов АТО/ООС. Такой подход имеет сразу несколько уязвимых мест.

В частности, действующий замминистр МинВОТ Антон Колумбет в интервью Новинарне отметил, что военные должны получать только лучшие условия психологической реабилитации. Однако, система этого не обеспечивает.

В одних заведениях он (психолог – 24 канал) эффективен, в других – не очень. Это может быть и молодой специалист сразу после института, и общественный активист-психолог с опытом. Такая психологическая реабилитация своей функции не выполняет,

– сказал Колумбет.

Чиновник отметил, что МинВОТ должно развернуть комплекс собственных медицинских учреждений и следить за качеством лечения, чтобы военным досталось только самое лучшее. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать вложенным деньгам в министерство.

Психологическая помощь должна быть централизованной и продолжаться постоянно от рекрутинга до демобилизации. Более того соответствующую помощь должны получать родственники военных на фронте, отметила министр по вопросам ветеранов Оксана Коляда на круглом столе, посвященному психологической реабилитации военных.

Единую систему реабилитации можно создать при наличии соответствующих законов. Законодательную базу не принимали в предыдущем, и пока не спешат принимать в текущем созыве. Как следствие – деньги из бюджета расходуются неэффективно, поскольку каждое действие чиновников не прописано в законе.

В 2019 году Счетная палата Украины провела аудит МинВОТ. Ведомство выявило, что министерство за выделенные международные средства не реализовало ни одного из 10 запланированных проектов. Это должно быть развитие медицинской инфраструктуры, создание условий для предоставления медицинских услуг, реабилитации и тому подобное. Срок выполнения проектов увеличивают до июня 2020 года.

Днепровская больница имени Мечникова – одно из учреждений, которое предоставляет военным профессиональную психологическую помощь. Главный врач отметил, что у них 89% раненых согласились на бесплатную психологическую консультацию и у всех них обнаружили психологические проблемы различной степени тяжести.



Реабилитационный центр для военных в Херсоне / Фото Главком

В бюджете на 2020 год на программы по обеспечению реабилитации ветеранов заложено рекордные 246 миллионов гривен. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении правительства создать собственные реабилитационные центры в следующем году.

А что с добровольцами?

Добровольческие батальоны после подъема ВСУ никуда не исчезли. Они до сих пор держат линию фронта и тесно сотрудничают с регулярной армией. Проблема в том, что статус участника боевых действий имели только те добровольцы, батальоны которых вошли в ВСУ. Все остальные почти никак социально не защищены, а потому не могут рассчитывать на полноценную поддержку государства.

Только 4 декабря 2019 года Рада приняла законопроект, по которому бойцов добробатов должны признать участниками боевых действий. По оценкам парламентариев, не имеют соответствующего статуса около 3 тысяч добровольцев, которые нуждаются в государственной поддержке.

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По словам замминистра МинВОТ Антона Колумбета, этот закон несколько лет продвигала в парламент общественная организация "Добровольцы".

Поскольку государство до этого 5 лет тормозило принятие соответствующих решений, функцию реабилитации участников боевых действий взяли на себя общественные организации и волонтеры. Например, ОО "Собратья" устраивает тренинги для ветеранов и их семей и привлекает профессиональных военных психологов.

Есть также оригинальные методы реабилитации. ОО "Грибная рота" объединила бывших военных для общего дела – сбор грибов. ОО "Творческий тайник" поддерживает ветеранов созданием условий для активного творчества: театр, литература, живопись.

Стоит понимать, что таких организаций очень много по всей стране. Они существуют за счет волонтеров и иногда государственных грантов.



Ветеран боевых действий собирает грибы в Карпатах в рамках программы ОО "Грибная рота"

Такие способы возвращения к гражданской жизни практикуют и в других странах. Основная цель – заинтересовать воина мирной жизнью, дать возможность заниматься тем, чем нравится.

Например, в США используют так называемую иппотерапию – обучение верховой езде. Подобная практика используется в некоторых регионах Украины.

Нельзя забывать и о "Играх непобежденных" – международные спортивные соревнования между ветеранами боевых действий из разных стран. Украина также имеет сборную на этих соревнованиях. Это мероприятие дает возможность ветеранам проявить себя, а это очень важно для психологической реабилитации.

В Украине только официально 380 тысяч мужчин имеют статус участника боевых действий. И множество из них нуждаются в профессиональной психологической помощи. В Украине делают шаги для образования единой системы реабилитации, однако все это происходит медленно как для государства, которое уже 5 лет находится в состоянии гибридной войны.

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