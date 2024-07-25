В ЖК "Варшавский 3" появится резервное питание: Stolitsa Group приступила к реализации проекта

На фоне постоянных отключений электроэнергии в Киеве девелоперская компания Stolitsa Group, которая возводит жилой комплекс "Варшавский 3", объявила о реализации проекта по обеспечению автономного питания домов.

Отныне, жители ЖК "Варшавский 3" будут обеспечены резервным питанием в случае отключения от внешнего электроснабжения.

Новая автономная система в ЖК "Варшавский"

Благодаря этой системе, будут доступны:

обеспечение водоснабжения и канализации (при условии бесперебойной работы Киевводоканала),

тепло в квартирах будет обеспечено даже во время отключения электроэнергии,

для удобства жителей один лифт в каждом подъезде, освещение критических мест общего пользования и противопожарные системы будут работать в автономном режиме.

Мы понимаем, насколько важно для жителей иметь доступ к базовым коммуникациям, особенно накануне отопительного сезона. Реализация проекта с резервным питанием позволит нам обеспечить комфорт и безопасность наших жителей при любых обстоятельствах,

– отмечают в компании.

Напомним, ЖК "Варшавский" 3 является частью Варшавского массива – это один из крупнейших жилых районов Киева, который расположен в Подольском районе. Stolitsa Group активно развивает этот район, строя современные жилые комплексы с комфортабельными условиями для проживания и для своих инвесторов построила ТРЦ "Ретровиль".