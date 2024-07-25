Відтепер, мешканці ЖК "Варшавський 3" будуть забезпечені резервним живленням у разі відключення від зовнішнього електропостачання.

Нова автономна система у ЖК "Варшавський"

Завдяки цій системі, будуть доступні:

забезпечення водопостачання та каналізації (за умови безперебійної роботи Київводоканалу),

тепло у квартирах буде забезпечене навіть під час відключення електроенергії,

для зручності мешканців один ліфт у кожному під'їзді, освітлення критичних місць загального користування та протипожежні системи будуть працювати в автономному режимі.

Ми розуміємо, наскільки важливо для мешканців мати доступ до базових комунікацій, особливо напередодні опалювального сезону. Реалізація проєкту з резервним живленням дозволить нам забезпечити комфорт і безпеку наших мешканців за будь-яких обставин,

– зазначають у компанії.

Нагадаємо, ЖК "Варшавський" 3 є частиною Варшавського масиву – це один з найбільших житлових районів Києва, який розташований у Подільському районі. Stolitsa Group активно розвиває цей район, будуючи сучасні житлові комплекси з комфортабельними умовами для проживання та для своїх інвесторів збудувала ТРЦ "Ретровіль".