Жукова, засветившегося в Укроборонпроме, освободили от ответственности по делу Свинарчуков

ВАКС 27 октября освободил от уголовной ответственности Виталия Жукова – одного из фигурантов по "делу Свинарчуков". Соответствующее решение коллегия судей приняла потому, что сроки по его делу истекли.

Если решение ВАКС вступит в законную силу, то уголовное производство в отношении Жукова закроют. Тем временем Жуков вновь вернулся к сотрудничеству с Укроборонпромом.

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Жуков и Укроборонпром

В ноябре 2021 года стало известно, что Жуков возвращается к сотрудничеству с Укроборонпромом. А именно – возглавил "Специальное конструкторское бюро Вектор-В". Об этом сообщили во время брифинга предприятия, посвященному началу производства ВОГ-17В.

Тогда стало известно, что на шосткинском заводе "Импульс", начнут первое производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов – первое в истории независимой Украины.

Над этим будет работать СКБ "Вектор-В". Собственно его и возглавил Жуков.