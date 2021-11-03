Жукова, засветившегося в Укроборонпроме, освободили от ответственности по делу Свинарчуков
Источник:ВАКС
ВАКС 27 октября освободил от уголовной ответственности Виталия Жукова – одного из фигурантов по "делу Свинарчуков". Соответствующее решение коллегия судей приняла потому, что сроки по его делу истекли.
Если решение ВАКС вступит в законную силу, то уголовное производство в отношении Жукова закроют. Тем временем Жуков вновь вернулся к сотрудничеству с Укроборонпромом.
Заметьте По делу Гладковского огласили еще 2 приговора
Жуков и Укроборонпром
В ноябре 2021 года стало известно, что Жуков возвращается к сотрудничеству с Укроборонпромом. А именно – возглавил "Специальное конструкторское бюро Вектор-В". Об этом сообщили во время брифинга предприятия, посвященному началу производства ВОГ-17В.
Тогда стало известно, что на шосткинском заводе "Импульс", начнут первое производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов – первое в истории независимой Украины.
Над этим будет работать СКБ "Вектор-В". Собственно его и возглавил Жуков.Заметьте! В феврале 2019 года расследователи Bihus.Info обнародовали масштабное расследование. В нем говорилось о хищениях в оборонном комплексе Украины. В частности, расследователи сообщили, что сумма, которую заработали на схеме расхитители, составляет не менее 250 миллионов гривен.