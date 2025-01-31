Аномально рано: в небе над Волынью заметили первые ключи журавлиные ключи

В Украине уже заметили первые ключи журавлиные ключи. Птиц, которые вернулись из теплых краев, зафиксировали в небе над Волынью возле села Домашов аномально рано – 27 января.

Всего насчитали 32 серых журавля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киверцовский национальный природный парк "Цуманская пуща".

Смотрите также Почему в Украине аномально теплая зима

Раннее появление журавлей связано с теплой зимой

Как рассказали работники природного парка, было зафиксировано два ключа журавлей. Первая стая состояла из 18 птиц, вторая – из 14. Они летели в западном направлении.

Как отметили экологи, появление журавлей может свидетельствовать об изменениях в климате или же об изменениях в традиционных местах зимовки этих птиц.

Серый журавль обычно зимует в более теплых регионах, таких как Южная Европа, Северная Африка или Ближний Восток. Заметить их в зимний период над Волынью – редкий случай, который, вероятнее всего, связан с теплой зимой,

– заметили в "Цуманской пуще".

Интересно. Серые журавли – одной из крупнейших птиц Европы. Они имеют рост до 1,2 метра, а размах крыльев – до 2,4 метра. Во время миграции за один день они могут преодолевать до 200 километров.

Над Волынью заметили ключи журавлиные ключи: смотрите видео

Напомним, что в интервью 24 Канала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух рассказала, что до конца февраля уже существенных морозов или значительных снегопадов в Украине не будет. Соответственно, весна может начаться раньше.