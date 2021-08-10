Агрессор спалился: журналист показал российскую мину, которую боевики бросили на ВСУ

Россия в очередной раз "спалилась" и предоставила еще одно доказательство, которое нарушает кремлевский нарратив "нас там нет". Так, государство-агрессор забыло удалить код завода-производителя из мины ПОМ-2Р1БС, которую сбросили на позиции ВСУ под Горловкой.

Еще одно доказательство преступлений россиян на Донбассе

Такая мина официально находится лишь на вооружении вооруженных сил России. Со слов журналиста, ПОМ-2 сбрасывают с беспилотника или отстреливают с РПГ.

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Обычно, на Донбассе россияне используют ПОМ без маркировки. Но с этой железкой они серьезно промахнулись. На стакане-носителе мины – никаких отметок. Но бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики. Смотрим. Код производителя 583,

– рассказал Цаплиенко.

Он добавил, что номер совпадает с кодом Саранского федерального казенного предприятия России.

"Мина автоматически становится доказательством военных преступлений России. А, следовательно, надеюсь, ее увидят и в Международном уголовном суде", – отметил журналист.

Что известно о мине ПОМ-2Р1БС

По словам Цаплиенко, такую ​​мину можно устанавливать вручную. Ее следует бросить, как гранату. После того ПОМ-2Р1БС сводится в боевое положение и выбрасывает 4 нити – датчики цели. Легкое прикосновение к одной из них – роковое. Разминировать такую ​​мину невозможно. Ее можно только взорвать.

Обратите внимание! С начала суток 10 августа пророссийские боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины. Они обстреливали позиции Вооруженных сил Украины возле Водяного, Невельского и Марьинки.

Вследствие враждебных действий 3 наших бойцов получили огнестрельные осколочные ранения. Сейчас воины находятся в госпитале. Один из них – в тяжелом состоянии.