Журналисту "Укринформа" пришла повестка в армию после высказываний о "темниках"

Корреспонденту "Укринформ" в Черниговской и Черкасской областях Юрию Стригуну, который недавно высказался о "темниках" в издании, пришла повестка в армию. Стригун сообщил, что 31 мая ему позвонили из редакции и сообщили о получении повестки, которую он должен подписать.

Теперь журналист должен явиться в военкомат 3 июня для уточнения медицинских данных. Стригун отметил, что повестка поступила не по его адресу, а в центральную редакцию "Укринформа" в Киеве, хотя ТЦК находится всего в нескольких километрах от его дома.

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Что говорит журналист

Вчера были мои эфиры в Общественном, там на нескольких черниговских каналах, о темниках на Чернигов. А сегодня мне с работы позвонили и сказали: "На вас получена повестка. И мы ее вам сбросим, распишитесь, что мы вас известили".в понедельник, 3 июня нужно быть в военкомате для уточнения медицинских данных,

– заявил Стригун.

Стригун выразил подозрение относительно возможной связи повестки с его комментариями о "темниках", но не утверждает это точно, называя это "странным совпадением".

"Я не знаю и не буду говорить, что это точно связано. Возможно это такое странное совпадение, но в такое странное совпадение после вчерашнего выступления, а сегодняшней повестки, как-то слабо верится. Тем более, что так случилось, что я даже при СССР в армии не служил, я болел и в армию меня не призывали. А сейчас мне 57 лет. А это такая новость, по крайней мере заставляет задуматься", – сказал журналист.

В частности, он предоставил Суспильному копию приказа, в котором гендиректор "Укринформа" Сергей Череватый обязал отдел по работе с персоналом проинформировать Стригуна о получении повестки. В приказе говорится, что корреспондент обязан в 10:00 3 июня явиться в третий отдел Звенигородского РТЦК и СП, а после этого предоставить в "Укринформ" информацию о пребывании в ТЦК.

Что такое "темник" Темник – документ, указание государственной власти для журналистов и СМИ, имеющий целью изменить редакционную политику этого СМИ и таким образом повлиять на точку зрения аудитории СМИ относительно тех или иных общественных событий. Обычно, термин касается постсоветских стран, в основном, Украины и России.

Какова реакция гендиректора "Укринформа"

Гендиректор "Укринформа" отреагировал на ситуацию, заявив, что каждый работодатель проводит сверку военно-учетных данных своих работников. В соответствии с постановлением КМУ, 3 мая "Укринформ" отправил в ТЦК по месту регистрации сверку на пятерых работников агентства. Среди них – Юрий Стригун.

22 мая от РТЦК Черкасской, Киевской и Днепропетровской областей отправлено распоряжение о необходимости нашим работникам, в том числе – Юрию Стригуну, прибыть в ТЦК для сверки учетных данных. "Укринформ" получил этот документ 31 мая. В ответ работодатель обязан издать приказ об уведомлении военнообязанного о необходимости прибытия работника в РТЦК, где он состоит на учете для сверки военно-учетных данных,

– говорится в заявлении.

В частности, Череватый отмечает, что в случае невыполнения этого распоряжения, к руководителю будет применена административная ответственность.

"Поэтому мы не могли проигнорировать этот документ. В начале июня все эти работники должны прибыть на сверку военно-учетных данных в соответствующие РТЦК. Вчера такие документы получили три человека, сегодня двое. Сверка продолжается на постоянной основе. Соответственно, мы подготовили приказ об уведомлении, который отправили работникам на ознакомление", – заявил гендиректор "Укринформа".

Как отреагировали в Институте Массовой Информации

На эту ситуацию также отреагировала директор Института Массовой Информации Оксана Романюк. Она заявила, что эта ситуация вызывает беспокойство относительно возможного влияния на свободу слова и может создать прецедент, который заставит журналистов практиковать самоцензуру из-за страха возможных последствий, таких как получение повестки.

Я прошу рассмотреть этот случай на ближайшем заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, поскольку такие действия выглядят как прямая угроза свободе слова,

– говорится в сообщении Романюк.