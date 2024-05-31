Тепер журналіст має з’явитися у військкомат 3 червня для уточнення медичних даних. Стригун зазначив, що повістка надійшла не за його адресою, а в центральну редакцію Укрінформу у Києві, хоча ТЦК розташований всього за кілька кілометрів від його дому.

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Що каже журналіст

Вчора були мої ефіри у Суспільному, там на кількох чернігівських каналах, про темники на Чернігів. А сьогодні мені з роботи подзвонили та сказали: "На вас отримана повістка. І ми її вам скинемо, розпишіться, що ми вас сповістили". У понеділок, 3 червня потрібно бути у військкоматі для уточнення медичних даних,

– заявив Стригун.

Стригун висловив підозру щодо можливого зв’язку повістки з його коментарями про "темники", але не стверджує це точно, називаючи це "дивним збігом".

"Я не знаю і не буду казати, що це точно пов'язано. Можливо це такий дивний збіг, але у такий дивний збіг після вчорашнього виступу, а сьогоднішньої повістки, якось слабо віриться. Тим більше, що так сталося, що я навіть за СРСР в армії не служив, я хворів і в армію мене не призивали. А зараз мені 57 років. А це така новина, принаймні змушує задуматися", – сказав журналіст.

Зокрема, він надав Суспільному копію наказу, у якому гендиректор Укрінформу Сергій Череватий зобов'язав відділ по роботі з персоналом проінформувати Стригуна про отримання повістки. У наказі йдеться, що кореспондент зобов'язаний о 10:00 3 червня з'явитися до третього відділу Звенигородського РТЦК та СП, а після цього надати в Укрінформ інформацію про перебування у ТЦК.

Що таке "темник" Темник – документ, вказівка державної влади для журналістів та ЗМІ, що має на меті змінити редакційну політику цього ЗМІ і таким чином вплинути на точку зору аудиторії ЗМІ щодо тих чи інших суспільних подій. Зазвичай, термін стосується пострадянських країн, в основному, України та Росії.

Яка реакція гендиректора Укрінформу

Гендиректор Укрінформу відреагував на ситуацію, заявивши, що кожен роботодавець проводить звірку військово-облікових даних своїх працівників. Відповідно до постанови КМУ, 3 травня Укрінформ відправив до ТЦК за місцем реєстрації звірку на п’ятьох працівників агентства. Серед них – Юрій Стригун.

22 травня від РТЦК Черкаської, Київської та Дніпропетровської областей відправлено розпорядження про необхідність нашим працівникам, в тому числі – Юрію Стригуну, прибути до ТЦК для звірки облікових даних. Укрінформ отримав цей документ 31 травня. У відповідь роботодавець зобов’язаний видати наказ про повідомлення військовозобов’язаного про необхідність прибуття працівника до РТЦК, де він перебуває на обліку для звірки військово-облікових даних,

– мовиться у заяві.

Зокрема, Череватий зазначає, що у разі невиконання цього розпорядження, до керівника буде застосовано адміністративну відповідальність.

"Тому ми не могли проігнорувати цей документ. На початку червня усі ці працівники мають прибути на звірку військово-облікових даних до відповідних РТЦК. Вчора такі документи отримали троє людей, сьогодні двоє. Звірка триває на постійній основі. Відповідно, ми підготували наказ про повідомлення, який відправили працівникам на ознайомлення", – заявив гендиректор Укрінформу.

Як відреагували в Інституті Масової Інформації

На цю ситуацію також відреагувала директорка Інституту Масової Інформації Оксана Романюк. Вона заявила, що ця ситуація викликає занепокоєння щодо можливого впливу на свободу слова і може створити прецедент, який змусить журналістів практикувати самоцензуру через страх можливих наслідків, таких як отримання повістки.

Я прошу розглянути цей випадок на найближчому засіданні Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, оскільки такі дії виглядають як пряма загроза свободі слова,

– мовиться у повідомленні Романюк.