Представитель СМИ рассказал, что капитан выбрал безопасный курс по международно признанному маршруту вполне сознательно и судно должно было пройти территориальными водами Украины в 12 милях (19 километров) от побережья Крыма.

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Однако, российские пограничные корабли, сопровождавшие эсминец "Дефендер", пытались заставить его изменить направление. В какой-то момент одно из судов страны-агрессора приблизилось к британскому кораблю на 100 метров.

Угрозы "открыть огонь"

Джонатан Биль также сообщил, что военные России по радио угрожали начать атаку.

Мы откроем огонь, если вы не измените курс,

– говорили они.

По его словам, были слышны залпы, но их считали находящимися вне зоны досягаемости.

Обратите внимание! Пока британский эсминец двигался безопасным курсом, его еще и преследовали российские истребители. Капитан корабля Винсент Оуэн насчитал около 20 самолетов.

Инцидент с британским эсминцем: главное

Украина, США и Великобритания 23 июня провели совместные учения в Черном море – тренировались на британском эсминце "Дефендер".

Впоследствии Россия сообщила, что якобы открыла предупредительный огонь по кораблю, потому что он якобы "вошел в российские территориальные воды".

В Великобритании опровергли эту информацию. Там заявили, что страна-агрессор не осуществляла обстрелов по курсу судна Королевского флота.

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