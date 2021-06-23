Представитель СМИ рассказал, что капитан выбрал безопасный курс по международно признанному маршруту вполне сознательно и судно должно было пройти территориальными водами Украины в 12 милях (19 километров) от побережья Крыма.

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Однако, российские пограничные корабли, сопровождавшие эсминец "Дефендер", пытались заставить его изменить направление. В какой-то момент одно из судов страны-агрессора приблизилось к британскому кораблю на 100 метров.

Угрозы "открыть огонь"

Джонатан Биль также сообщил, что военные России по радио угрожали начать атаку.

Мы откроем огонь, если вы не измените курс,
– говорили они.

По его словам, были слышны залпы, но их считали находящимися вне зоны досягаемости.

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