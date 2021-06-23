Представитель СМИ рассказал, что капитан выбрал безопасный курс по международно признанному маршруту вполне сознательно и судно должно было пройти территориальными водами Украины в 12 милях (19 километров) от побережья Крыма.
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Однако, российские пограничные корабли, сопровождавшие эсминец "Дефендер", пытались заставить его изменить направление. В какой-то момент одно из судов страны-агрессора приблизилось к британскому кораблю на 100 метров.
Угрозы "открыть огонь"
Джонатан Биль также сообщил, что военные России по радио угрожали начать атаку.
Мы откроем огонь, если вы не измените курс,
– говорили они.
По его словам, были слышны залпы, но их считали находящимися вне зоны досягаемости.
Инцидент с британским эсминцем: главное
- Украина, США и Великобритания 23 июня провели совместные учения в Черном море – тренировались на британском эсминце "Дефендер".
- Впоследствии Россия сообщила, что якобы открыла предупредительный огонь по кораблю, потому что он якобы "вошел в российские территориальные воды".
- В Великобритании опровергли эту информацию. Там заявили, что страна-агрессор не осуществляла обстрелов по курсу судна Королевского флота.
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