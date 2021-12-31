Название могут сменить из-за скандалов

Новое название "Слуга народа" может получить к следующим выборам в Верховную Раду. Такую информацию в своем телеграм-канале обнародовал журналист Роман Кравец.

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Из-за скандалов с нардепами и падения рейтинга этот вопрос якобы несколько раз обсуждали в Офисе Президента.

Пока никакие решения не приняты. Но с технической точки зрения – это будет логичное решение, чтобы избегать негативного эмоционального шлейфа. В конце концов, БПП тоже так становился "ЕС",

– отметил Кравец.

В "Слуге народа" информацию опровергли

В пресс-службе партии "Слуга народа" рассказали журналистам 24 канала, что никогда не обсуждали смену названия партии.

"У нас есть партия, которая получила наивысший результат на выборах и образовала крупнейшую фракцию парламента. Вопрос смены ее названия никогда не обсуждался ни в одном из действующих форматов – ни на съезде, ни на политсовете, ни на Нацсовете общин", – отметили в политсиле.

Дискуссий не было, – Кравчук

В то же время нардеп Евгения Кравчук отметила, что такие решения одобряют только после тщательных дискуссий на съезде. Однако они пока не стартовали. Политик добавила, что официальных переговоров в парте относительно смены названия нет.

Обратите внимание! В рейтинге партий за декабрь "Слуга народа" лидирует. За нее готовы отдать свой голос 20,5% опрошенных. На втором месте с результатом в 17% голосов оказалась "Европейская Солидарность", а далее – "Батькивщина". В общем в Верховную Раду имеют шанс попасть 7 политических сил.

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