Назву можуть змінити через скандали

Нову назву "Слуга народу" може отримати до наступних виборів у Верховну Раду. Таку інформацію у своєму телеграм-каналі оприлюднив журналіст Роман Кравець.

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Через скандали з нардепами та падіння рейтингу це питання нібито кілька разів обговорювали в Офісі Президента.

Наразі рішень ніяких не прийнято. Але з технічної точки зору – це буде логічне рішення, щоб уникати негативного емоційного шлейфа. Зрештою, БПП теж так ставав "ЄС",

– зазначив Кравець.

У "Слузі народу" інформацію заперечили

У пресслужбі партії "Слуга народу" розповіли журналістам 24 каналу, що ніколи не обговорювали зміну назви партії.

"У нас є партія, яка отримала найвищий результат на виборах і утворила найбільшу фракцію парламенту. Питання зміни її назви ніколи не обговорювалося у жодному з чинних форматів – ні на з'їзді, ні на Політраді, ні на Нацраді громад", – наголосили у політсилі.

Дискусій не було, – Кравчук

Водночас нардепка Євгенія Кравчук зазначила, що такі рішення схвалюють лише після ретельних дискусій на з'їзді. Однак вони наразі не стартували. Політикиня додала, що офіційних переговорів у парті щодо зміни назви немає.

Зверніть увагу! У рейтингу партій за грудень "Слуга народу" лідирує. За неї готові віддати свій голос 20,5% опитаних. На другому місці із результатом у 17% голосів опинилася "Європейська Солідарність", а далі – "Батьківщина". Загалом у Верховну Раду мають шанс потрапити 7 політичних сил.

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