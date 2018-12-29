Журналист подал заявление в полицию против мэра Одессы Геннадия Труханова

Журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель обратился с заявлением в Малиновский отдел полиции Одессы, а также в подразделение Государственного бюро расследований. Его главное требование: открытие уголовного производства относительно препятствования Геннадием Трухановым законной работе журналиста.

Об этом сообщил Insider.

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27 декабря, городской глава Одессы Геннадий Труханов после традиционного брифинга для СМИ оттолкнул корреспондента "Радио Свобода", после чего журналиста еще и оттаскивали охранники чиновника. Журналист так и не смог задать вопрос мэру Одессы. Это стало поводом для заявления в правоохранительные органы.

Я подал два заявления с одинаковым текстом, одно в ГБР, другое – в полицию. Я вижу, что вероятными соучастниками преступления могут быть работники полиции, которые также участвовали в инциденте. Я вижу все основания для открытия производства,

– отметил Михаил Штекель.

Сейчас журналист ждет внесения его заявления о преступлении в Единый реестр досудебных решений и открытии производства по части статьи 171 – препятствование законной деятельности журналиста.

Напомним, что инцидент произошел, 27 декабря, после заседания суда, в рамках которого Труханова и других должностных лиц обвиняют в присвоении 185 миллионов гривен бюджетных средств. В феврале 2018 года мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт.