Журналиста Макса Левина казнили российские солдаты, – расследование "Репортеров без границ"

Украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева российские солдаты казнили под Киевом сознательно. Вероятно, после допросов и пыток.

Об этом сообщили "Репортеры без границ" (RSF) в своем расследовании. Они больше недели собирали в Украине доказательства и подсказки об обстоятельствах смерти Левина. На основе собранной информации и доказательств следователи RSF смогли восстановить события.

Внимание Погиб украинский документалист и фотограф Макс Левин

Доказательства, собранные RSF, указывают на то, что украинский фотожурналист Макс Левин и его друг, который был с ним, были казнены российскими военными – вероятно, после допросов и пыток, в день их исчезновения, 13 марта 2022 года,

– говорится в расследовании.

Следователи вернулись на место, где 1 апреля были обнаружены тела Левина и военнослужащего Алексея Чернышева. В ходе расследования группа насчитала 14 пулевых отверстий в обгоревшей части машины.

Машина погибших военного и журналиста / Фото RSF

Следователи возобновили ход событий убийства

10 марта Максим Левин потерял свой беспилотник в лесу возле Мощуна, так что через 3 дня решил вернуться в этот район, чтобы получить кадры военного вторжения России, которые зафиксировал беспилотник.

Левин считал, что последние снимки, которые он сделал, очень важны. Однако, по возвращении россияне уже занимали часть леса. Ему не удалось "забрать фотодоказательства" – россияне казнили его и военного, который был с ним – Алексея Чернышева.

Максим Левин, вероятно, был убит одним или двумя выстрелами вблизи, а Чернышев мог быть сожжен заживо – об этом свидетельствуют доказательства, в частности, расположение его тела.

"Репортеры без границ" заявили, что поблизости также обнаружили следы пребывания российских военных: упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые все еще могут содержать следы ДНК.

По данным расследователей, убийство могли совершить военнослужащие 106 воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа. Командует 106 дивизией полковник Владимир Селиверстов.

RSF передала доказательства украинским властям.

Коротко о гибели журналиста Левина и военного Чернышева

13 марта Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа отправился в Гуту Межигорскую, чтобы документировать последствия российской агрессии. С тех пор связь с обоими исчезла.

22 марта друг и коллега Левина Маркиян Лисейко сообщил о его исчезновении.

Тела Левина и Чернышева нашли 1 апреля в лесу возле села Мощун, в 20 км к северу от Киева. Двое мужчин были убиты 13 марта.

Максу Левину было всего 40 лет. Он сотрудничал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора со многими украинскими и международными СМИ, в частности Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua и Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода.

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