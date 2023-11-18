Толкали и выбивали камеру из рук: на журналиста Михаила Ткача напали возле ресторана на Киевщине

17 ноября ближе к полуночи напали на журналиста Михаила Ткача. Произошло это вблизи ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области.

Как рассказал журналист "Украинской правды", возле заведения он с командой проводил съемку около 23:20. Собственно, возле "Тандыра" в тот вечер заметили бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора.

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На Ткача напал охранник

Журналисты отмечают, что вблизи заведения было много автомобилей. Охрана одного из посетителей заметила, что ведется съемка. Следовательно, начала светить дальним светом, а также блокировать автомобиль журналистов издания.

Я вышел из автомобиля, сообщил, что я журналист "Украинской правды". Охранники начали меня блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес мне удар,

– сообщил Михаил Ткач.

На журналиста Михаила Ткача напали возле заведения "Тандыр": смотрите видео

На видео, которое Михаил Ткач выложил в сеть, можно увидеть несколько минут того вечера. На кадрах видно, как автомобиль журналистов блокировали, а самим представителям СМИ мешали вести свою профессиональную деятельность. А через минуту несколько внедорожников черного цвета уехали от ресторана "Тандыр".

Обратим внимание, что раньше Михаил Ткач показал киевский ресторан "Бохо". Заведение продолжало работать, когда начался комендантский час.

Журналист просил помочь идентифицировать посетителей