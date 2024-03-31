Об этом 24 Каналу рассказала соредактор издания NGL.media Наталья Онисько, отметив, что кейс с "Государственным зерновым оператором" (ГЗО) – это условно лишь 10% от общего объема. Журналисты и в дальнейшем будут расследовать эту тему, чтобы мировые компании не покупали ворованное украинское зерно.

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Россияне пытаются обходить санкции, но это реально отследить. Международная торговля в любом случае оставляет "бумажный след".

Очень много журналистов занимается этой темой. Она появляется на страницах мировых изданий. Думаю, что в результате это будет доказано в судах как конкретное преступление,

– отметила Онисько.

Кто покупает ворованное украинское зерно

Как отметила Онисько, ГЗО – это просто компания-вор. Ее представители буквально похитили технику, поля, зерна на временно оккупированных территориях Запорожской области. Руководителям этой компании уже сообщено о подозрении. Конечно, эти люди убегут в Россию. Но их преступления уже задокументированы правоохранителями. Поэтому время справедливости когда-то наступит.

В расследование удалось доказать, что по меньшей мере 5 мировых компаний покупали в ГЗО ворованное украинское зерно. К примеру, в швейцарской компании Vivalon AG начали убеждать, будто не знали, что это было украинское зерно.

По документам это соответствует действительности. Но я не могу утверждать, что они не знали. Мы основываемся сугубо на документах. Согласно им они действительно не покупали зерно в ГЗО. Но они делали вид, что не видели определенных таможенных документов, где ГЗО выступал как декларант в таможенных документах. Однако они в своем ответе нам отмечали, что будут разбираться в этой ситуации,

– отметила Онисько.

Главное в этом случае результат. Важно, чтобы компании действительно разобрались в этой ситуации и перестали покупать ворованное украинское зерно.

Были случаи, которые буквально шокировали

В этом случае россияне напрямую не продают зерно. Они перезаключают сделки через фирмы-прокладки. Также оккупанты вывозят украинское зерно в российские порты. И уже оттуда оно идет как "российское зерно", которое можно легально продавать. Так скрывается происхождение зерна и реальный поставщик. Но способы бывают разные.

Несмотря на это, некоторые компании сознательно покупают такое зерно. И были случаи, которые особенно шокировали.

Для нас самым большим шоком было то, что владельцем турецкой компании, которая больше всего покупает зерно у этого ГЗО... Это были украинцы. Вот такие конкретные коллаборационисты. Это было довольно неожиданно для нас,

– отметила Онисько.

Краденое украинское зерно: коротко