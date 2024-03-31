Про це 24 Каналу розповіла співредакторка видання NGL.media Наталія Онисько, зауваживши, що кейс із "Державним зерновим оператором" (ДЗО) – це умовно лише 10% від загального обсягу. Журналісти і надалі будуть розслідувати цю тему, аби світові компанії не купували крадене українське зерно.
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Росіяни намагаються обходити санкції, але це реально відстежити. Міжнародна торгівля у будь-якому випадку залишає "паперовий слід".
Дуже багато журналістів займається цією темою. Вона з'являється на шпальтах світових видань. Думаю, що в результаті це буде доведено в судах як конкретний злочин,
– зазначила Онисько.
Хто купує крадене українське зерно
Як наголосила Онисько, ДЗО – це просто компанія-злодій. Її представники буквально викрали техніку, поля, збіжжя на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Керівникам цієї компанії вже повідомлено про підозру. Звісно, ці люди втечуть в Росію. Але їхні злочини вже є задокументовані правоохоронцями. Тому час справедливості колись настане.
У розслідування вдалося довести, що щонайменше 5 світових компаній купували в ДЗО крадене українське зерно. До прикладу, у швейцарській компанії Vivalon AG почали переконувати, ніби не знали, що це було українське зерно.
За документами це справді відповідає дійсності. Але я не можу стверджувати, що вони не знали. Ми ґрунтуємося суто на документах. Згідно з ними, вони дійсно не купували зерно в ДЗО. Але вони вдавали, що не бачили певних митних документів, де ДЗО виступав як декларант у митних документах. Однак вони у своїй відповіді нам наголошували, що будуть розбиратися у цій ситуації,
– зазначила Онисько.
Головне у цьому випадку результат. Важливо, аби компанії дійсно розібралися в цій ситуації та перестали купувати крадене українське зерно.
Були випадки, які буквально шокували
У цьому випадку росіяни напряму не продають зерно. Вони переукладають угоди через фірми-прокладки. Також окупанти вивозять українське зерно в російські порти. І вже звідти воно йде як "російське зерно", яке можна легально продавати. Так приховується походження зерна та реальний постачальник. Але способи бувають різні.
Попри це, деякі компанії свідомо купують таке зерно. І були випадки, які особливо шокували.
Для нас найбільшим шоком було те, що власником турецької компанії, яка найбільше купує зерно у цього ДЗО… Це були українці. От такі конкретні колаборанти. Це було досить несподівано для нас,
– зауважила Онисько.
Крадене українське зерно: коротко
- На початку березня у Міністерстві сільського господарства Литви опублікували інформацію, що Росія може реалізовувати крадене українське зерно через порти Балтійського моря. Уряд Литви вже запровадив заходи посиленого контролю.
- Паралельно Латвія заборонила імпорт агропродукції з Росії. Там вже затвердили список товарів, які заборонено ввозити з Росії.