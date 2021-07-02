Журналистку-активистку Крат, бросавшуюся с кулаками на Потураева, лишили аккредитации в Раду
Источник:"Укринформ"
В Верховной Раде 1 июля произошел скандальный эпизод, участниками которого стали "слуга народа" Никита Потураев и журналистка-активистка Ирма Крат. Женщина набросилась с кулаками на нардепа и пыталась побить его своей сумочкой.
Председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета парламента по вопросам свободы слова Татьяна Цыба заявила, что скандальную Крат лишили аккредитации Рады.
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Комитет принял решение о лишении ее (Ирме Крат – 24 канал) аккредитации и осудил ее действия,
– сказала Татьяна Цыба.
В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Шуфрич, который является председателем Комитета по вопросам свободы слова, отметил, что вопрос пересмотра других журналистских аккредитаций не поднимался.
По его словам, это важно, потому инцидент 1 июля мог стать поводом для глобальной чистки аккредитованных лиц. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.Обратите внимание! Крат рассказала, что напала на Никиту Потураева из-за открытие рынка земли.
Кто такая Ирма Крат
Ирма Крат – это активистка-журналистка, которая неоднократно попадала в скандальные ситуации.
Она якобы была в плену боевиков, после чего утверждала, что "поняла этих людей" и нарвалась на критику в сети.
Кроме этого, Крат поддерживала сепаратистку Нелю Штепу и несколько раз сообщала о своей смерти и о покушениях, которые готовились на нее.