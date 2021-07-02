Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету парламенту з питань свободи слова Тетяна Циба заявила, що скандальну Крат позбавили акредитації до Ради.

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Комітет ухвалив рішення про позбавлення її (Ірму Крат – 24 канал) акредитації і засудив її ді,

– сказала Тетяна Циба.

Своєю чергою нардеп від ОПЗЖ Шуфрич, який є головою Комітету з питань свободи слова, зазначив, що питання перегляду інших журналістських акредитацій не підіймалося.

За його словами, це важливо, бо інцидент 1 липня міг стати приводом для глобальної чистки акредитованих осіб. Про це повідомляє телеграм-канал Klymenko Time.

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