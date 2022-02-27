Журналистов в Киеве попросили не использовать свет даже для прямых включений
27 февраля 2022 , 00:26Читати новину українською
Источник:CNN
В Киеве объявлен комендантский час из-за боев с российскими оккупантами. Журналистов просят быть осторожными.
О такой просьбе журналистам сообщила корреспондентка CNN во время прямого эфира из Киева.
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В целом в городе длится комендантский час – украинская армия ожидает вторжения врага. Поэтому в городе почти полная тьма из-за возможных бомбардировок.
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