Журналистов в Киеве попросили не использовать свет даже для прямых включений

В Киеве объявлен комендантский час из-за боев с российскими оккупантами. Журналистов просят быть осторожными.

О такой просьбе журналистам сообщила корреспондентка CNN во время прямого эфира из Киева.

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В целом в городе длится комендантский час – украинская армия ожидает вторжения врага. Поэтому в городе почти полная тьма из-за возможных бомбардировок.

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