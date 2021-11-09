Журналисты 24 канала присоединились к всеукраинскому радиодиктанту: красноречивые фото

В Украине 9 ноября состоялся традиционный ежегодный радиодиктант национального единства. Журналисты 24 канала присоединились, чтобы проверить собственные знания.

В 2021 году текст зачитал писатель Юрий Андрухович. Он перед началом признался, что волнуется.

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24 канал присоединился к радиодиктанту

Действо началось в 10:30. Название нынешнего диктанта, который написал и зачитал Андрухович, – "Слідом за пам'яттю".

Журналисты присоединились к всеукраинскому диктанту / Фото 24 канала

Радиодиктант национального единства: что известно

Радиодиктан ежегодно проводят в День украинской письменности и языка. Этот праздник основали еще в ноябре 1997 года.

Принять участие в написании радиодиктанта могут все желающие. Это хорошая возможность выяснить, хорошо ли вы знаете украинский язык. К слову, если уровень знаний безупречный – можно даже получить призы.

Обычно подавляющее большинство участников – это школьники, учителя, госслужащие и писатели . Однако с каждым годом акция становится все популярнее в разных общественных кругах.

. Однако с каждым годом акция становится все популярнее в разных общественных кругах. Кто из известных лиц писал диктант в 2020 году – смотрите здесь.

Это уже 21 радиодиктант, который организуют на общенациональном уровне в Украине.

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