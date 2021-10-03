Журналисты частично подтвердили связь Зеленского и Коломойского на 40 миллионов долларов

Окружение Зеленского могло быть причастным к офшорному переводу от структур, связанных с Игорем Коломойским. В окружении Зеленского же говорят, что офшоры нужны были "Кварталу 95" "для защиты интересов" от бандитов, которые приходили к власти.

Информацию о схеме с офшорами публиковали еще в 2019 году во время президентской кампании. Согласно с ней, оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Обратите внимание Офшор 95: журналисты выпустили расследование о бизнесе Зеленского и его окружения

Деньги "Квартала" из офшоров "Приватбанка"

Как отмечают журналисты, благодаря проекту Pandora Papers, удалось частично подтвердить схему перевода денег от структур Коломойского в офшорные фирмы Зеленского и его окружения. В частности журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".

Из документов проекта Pandora Papers следует, что 40 миллионов долларов формально были уплачены как взнос в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

Кроме того, по данным источников "Следствия.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка". Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний руководителей "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег,

– сообщают расследователи.

Расследование "Офшор 95" от "Следствие.Инфо": смотрите видео

Что говорят у президента

Журналисты пытались получить комментарии по офшорам у всех упомянутых выше лиц. Впрочем, ответил лишь Борис Шефир. Он владелец существенной части бизнеса "кварталовцев".

На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил, что это была мера из соображений безопасности. Мол, чтобы бизнес "не отжали".

Это вы поставьте нашим законотворцам, которые такую ситуацию создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно – защитить свои интересы,

– цитирует Шефира издание.

Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса.

Что еще показали журналисты в фильме "Офшор 95"