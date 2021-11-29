Журналисты должны заниматься журналистским делом, – Костенко о ситуации с Бутусовым

В деятельности Вооруженных сил Украины было немало случаев, когда гражданские приезжали в воинские части и могли там пострелять. Однако журналисты не должны заниматься такой деятельностью.

Об этом в эфире 24 канала заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. По его словам, журналистская этика этого не предполагает, и представители медиасферы должны дать свою оценку ситуации.

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"Должна быть дисциплина. Пусть военные занимаются военным делом, а журналисты – журналистским", – подчеркнул Костенко.

Бутусов на видео стрелял из гаубицы

Секретарь комитета ВРУ по нацбезопасности отметил, что не совсем понимает позицию журналиста Юрия Бутусова, выложившего видео, на котором стреляет из артиллерийской системы.

Однако он подчеркнул, что гражданские неоднократно брали в руки оружие. Даже в 2014 – 2015 годах, когда формировали добровольческие батальоны, чтобы дать отпор России.

В архивах интернета можно найти тысячи роликов, где невоенные люди, возможно, журналисты, с оружием в руках. Так что, теперь ГБР будет по каждому случаю возбуждать уголовное дело?

– акцентировал Костенко.

Народный депутат рассказал, что даже его можно было бы привлечь за это к ответственности, ведь в 2014 году он защищал Донецкий аэропорт, когда находился в отпуске. Однако на тот момент каждый солдат был нужен и делал все что мог для защиты страны.

"Нужно разбираться, когда это произошло, для чего и не забывать о наших добровольческих батальонах", – резюмировал Костенко по поводу ситуации с Бутусовым.

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