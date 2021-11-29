Про це в ефірі 24 каналу заявив секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, журналістська етика цього не передбачає і представники медіасфери повинні дати свою оцінку ситуації.

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"Повинна бути дисципліна. Нехай військові займаються військовою справою, а журналісти – журналістською", – наголосив Костенко.

Бутусов на відео стріляв з гаубиці

Секретар комітету ВРУ з нацбезпеки зазначив, що не зовсім розуміє позицію журналіста Юрія Бутусова, який виклав відео, на якому стріляє з артилерійської системи.

Однак він підкреслив, що цивільні неодноразово брали до рук зброю. Навіть у 2014 – 2015 роках, коли формували добровольчі батальйони, щоб дати відсіч Росії.

В архівах інтернету можна знайти тисячі роликів, де невійськові люди, можливо журналісти, зі зброєю в руках. То що, тепер ДБР буде по кожному випадку відкривати кримінальну справу?,

– акцентував Костенко.

Народний депутат розповів, що навіть його можна було б притягнути за це до відповідальності, адже у 2014 році він захищав Донецький аеропорт, коли перебував у відпустці. Однак на той момент кожен солдат був потрібен і робив, що міг, для захисту країни.

"Потрібно розбиратися, коли це відбулося, для чого і не забувати про наші добровольчі батальйони", – резюмував Костенко щодо ситуації з Бутусовим.

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