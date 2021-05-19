Переписку между нардепами от провластной фракции удалось зафиксировать корреспонденту "Букв". Сообщается, что "переписку" вели в чате "группа Гришиной" (вероятно, речь идет о "слуге" Юлии Гришиной).

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Журналисты издания пишут, что депутатам от "Слуги народа" дали указание провалить проект постановления №4105 о ВСК по "вагнеровцам". Его автором на сайте парламента указан нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

При этом народных депутатов призвали поддержать проект постановления №5243 авторства главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Проваливаем ВСК по "вагнеровцам" Пороха (Петра Порошенко – 24 канал) и голосуем нашу. Это важно, там всего 150 голосов нужно. Важно не промахнуться,

– говорилось в чате "слуг".



"Слугам народа" дали указание провалить создание ВСК / Фото "Буквы"

Задержание "вагнеровцев": коротко

В Беларуси в июле 2020 года задержали 33 человек, причастных к частной военной компании "Вагнера".

Среди "вагнеровцев" были участники войны на Донбассе, которые воевали на стороне боевиков. Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев". Однако его проигнорировали и передали их России.

СМИ сообщили, что операцию по задержанию спланировали украинские спецслужбы, однако она провалилась из-за "слива" из Офиса президента.

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