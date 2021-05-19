Листування між нардепами від провладної фракції вдалося зафіксувати кореспонденту "Букв". Повідомляється, що "переписку" вели у чаті "група Гришиної" (ймовірно, йдеться про "слугу" Юлію Гришину).
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Журналісти видання пишуть, що депутатам від "Слуги народу" "дали вказівку провалити проєкт постанови №4105 про ТСК щодо "вагнерівців". Його автором на сайті парламенту вказаний нардеп від "Голосу" Роман Костенко.
Натомість народних депутатів закликали підтримати проєкт постанови №5243 авторства голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Провалюємо ТСК щодо "вагнерівців" Пороха (Петра Порошенка – 24 канал) і голосуємо нашу. Це важливо, там всього 150 голосів потрібно. Важливо не промахнутися,
– йшлося у чаті "слуг".
"Слугам народу" дали вказівку провалити створення ТСК / Фото "Букви"
Затримання "вагнерівців": коротко
- У Білорусі в липні 2020 року затримали 33 осіб, причетних до приватної військової компанії "Вагнера".
- Серед "вагнерівців" були учасники війни на Донбасі, які воювали на боці бойовиків. Україна надіслала Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців". Однак його проігнорували і передали їх Росії.
- ЗМІ повідомили, що операцію із затримання спланували українські спецслужби, проте вона провалилась через "злив" з Офісу Президента.
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