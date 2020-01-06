Жуткая авария в США, много погибших и пострадавших: фото и видео
В Пенсильвании в страшном ДТП столкнулись грузовики, туристический автобус и легковые автомобили. В результате погибли пять человек, еще по меньшей мере 60 человек получили ранения.
По информации CNN, инцидент произошел под вечер в округе Уэстморленд недалеко от Питтсбурга. Водитель автобуса с туристами не справился с управлением и машина, съехав с трассы, перевернулась.
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В него врезались три фуры и легковой автомобиль, которые двигались за ним. По информации американских правоохранителей, большинство пассажиров автобуса – иностранцы, которые говорили на японском или испанском языках.
В ДТП столкнулись несколько автомобилей
Известно, что среди пострадавших есть девять детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Масштабное ДТП в США
В аварии погибли пять человек
После масштабного ДТП движение по автотрассе было заблокировано 5 часов.
Смотрите видео масштабного ДТП в США: