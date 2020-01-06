Жуткая авария в США, много погибших и пострадавших: фото и видео

В Пенсильвании в страшном ДТП столкнулись грузовики, туристический автобус и легковые автомобили. В результате погибли пять человек, еще по меньшей мере 60 человек получили ранения.

По информации CNN, инцидент произошел под вечер в округе Уэстморленд недалеко от Питтсбурга. Водитель автобуса с туристами не справился с управлением и машина, съехав с трассы, перевернулась.

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В него врезались три фуры и легковой автомобиль, которые двигались за ним. По информации американских правоохранителей, большинство пассажиров автобуса – иностранцы, которые говорили на японском или испанском языках.



В ДТП столкнулись несколько автомобилей

A massive pileup involving three tractor-trailers, a tour bus and passenger cars has killed five people and injured at least 60 others in western Pennsylvania, authorities say https://t.co/4Tlr5hJNFZ pic.twitter.com/3gPJysk7Yj — CNN (@CNN) 5 января 2020 г.

Известно, что среди пострадавших есть девять детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.



Масштабное ДТП в США



В аварии погибли пять человек

После масштабного ДТП движение по автотрассе было заблокировано 5 часов.

Смотрите видео масштабного ДТП в США: