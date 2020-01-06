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      Жуткая авария в США, много погибших и пострадавших: фото и видео

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      Жуткая авария в США / www.nytimes.com

      В Пенсильвании в страшном ДТП столкнулись грузовики, туристический автобус и легковые автомобили. В результате погибли пять человек, еще по меньшей мере 60 человек получили ранения.

      По информации CNN, инцидент произошел под вечер в округе Уэстморленд недалеко от Питтсбурга. Водитель автобуса с туристами не справился с управлением и машина, съехав с трассы, перевернулась.

      К слову: В США столкнулись 69 автомобилей: впечатляющие фото и видео

      В него врезались три фуры и легковой автомобиль, которые двигались за ним. По информации американских правоохранителей, большинство пассажиров автобуса – иностранцы, которые говорили на японском или испанском языках.

      дтп США
      В ДТП столкнулись несколько автомобилей

      Известно, что среди пострадавших есть девять детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

      дтп сша вантажівка фура
      Масштабное ДТП в США

      дтп сша
      В аварии погибли пять человек

      После масштабного ДТП движение по автотрассе было заблокировано 5 часов.

      Смотрите видео масштабного ДТП в США:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Новости США
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