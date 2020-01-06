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      Моторошна автотроща у США, багато загиблих та постраждалих: фото та відео

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      Моторошна автотроща у США / www.nytimes.com

      У Пенсильванії у страшній ДТП зіштовхнулись вантажівки, туристичний автобус і легкові автомобілі. В результаті загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 60 осіб отримали поранення.

      За інформацією CNN, інцидент стався над вечір в окрузі Уестморленд недалеко від Піттсбурга. Водій автобуса з туристами не впорався з керування і машина, з'їхавши з траси, перекинулась. 

      До слова: У США зіштовхнулося 69 автівок: вражаючі фото та відео

      У нього врізалися три фури і легковий автомобіль, які прямували за ним. За інформацією американських правоохоронців, більшість пасажирів автобуса – іноземці, які говорили японською або іспанською мовами.

      дтп США
      У ДТП зіштовхнулись декілька автівок

      Відомо, що серед постраждалих є дев'ятеро дітей. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

      дтп сша вантажівка фура
      Масштабна ДТП у США

      дтп сша
      В аварії загинули п'ятеро людей

      Після масштабної ДТП рух автотрасою був заблокований п'ять годин.

      Дивіться відео масштабної ДТП у США: 

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Новини США Новини України
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