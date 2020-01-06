Моторошна автотроща у США, багато загиблих та постраждалих: фото та відео
У Пенсильванії у страшній ДТП зіштовхнулись вантажівки, туристичний автобус і легкові автомобілі. В результаті загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 60 осіб отримали поранення.
За інформацією CNN, інцидент стався над вечір в окрузі Уестморленд недалеко від Піттсбурга. Водій автобуса з туристами не впорався з керування і машина, з'їхавши з траси, перекинулась.
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У нього врізалися три фури і легковий автомобіль, які прямували за ним. За інформацією американських правоохоронців, більшість пасажирів автобуса – іноземці, які говорили японською або іспанською мовами.
У ДТП зіштовхнулись декілька автівок
Відомо, що серед постраждалих є дев'ятеро дітей. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.
Масштабна ДТП у США
В аварії загинули п'ятеро людей
Після масштабної ДТП рух автотрасою був заблокований п'ять годин.
Дивіться відео масштабної ДТП у США: