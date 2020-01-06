Моторошна автотроща у США, багато загиблих та постраждалих: фото та відео

У Пенсильванії у страшній ДТП зіштовхнулись вантажівки, туристичний автобус і легкові автомобілі. В результаті загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 60 осіб отримали поранення.

За інформацією CNN, інцидент стався над вечір в окрузі Уестморленд недалеко від Піттсбурга. Водій автобуса з туристами не впорався з керування і машина, з'їхавши з траси, перекинулась.

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У нього врізалися три фури і легковий автомобіль, які прямували за ним. За інформацією американських правоохоронців, більшість пасажирів автобуса – іноземці, які говорили японською або іспанською мовами.



У ДТП зіштовхнулись декілька автівок

A massive pileup involving three tractor-trailers, a tour bus and passenger cars has killed five people and injured at least 60 others in western Pennsylvania, authorities say https://t.co/4Tlr5hJNFZ pic.twitter.com/3gPJysk7Yj — CNN (@CNN) 5 января 2020 г.

Відомо, що серед постраждалих є дев'ятеро дітей. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.



Масштабна ДТП у США



В аварії загинули п'ятеро людей

Після масштабної ДТП рух автотрасою був заблокований п'ять годин.

Дивіться відео масштабної ДТП у США: