Наступление российских оккупантов на Украину длится уже 104 дня. Одна из приоритетных целей врага – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Разрушение Рубежного и Северодонецка

Просто сейчас российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, враг бросает на воплощение своего плана большие силы. ВСУ держат оборону и дают оккупантам отпор.

Работа артиллерии российских оккупантов практически не прекращается. Враг постоянно обстреливает Северодонецк и другие города в Луганской области, просто равняя их с землей.

Как показывают спутниковые снимки, вблизи Рубежного и Северодонецка находятся российские реактивные системы залпового огня. Они направлены в сторону постоянно обстреливаемых городов.

Рубежное, Северодонецк и другие населенные пункты на Луганщине получили ужасные разрушения. Враг готов их полностью уничтожить, чтобы захватить желаемую территорию.

Разрушение городов в Луганской области: фото

Новости с фронта: коротко о последних событиях

В зоне ООС наши героические ВСУ отразили 11 атак российских оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 склада с боеприпасами.

Четырех боевиков так называемой "ДНР", решивших предать Украину и воевать на стороне врага, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они попали в плен к ВСУ, когда шли воевать на Харьковщину.

Ситуация на фронте очень сложная, бои и обстрелы практически не прекращаются. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, россияне уже тоже научились воевать, а их количество личного состава и огневой мощи до сих пор большое. ВСУ держат занятые позиции, но враг не собирается прекращать наступательные действия.

Оккупанты запретили жителям Мариуполя купаться в море. Причина – они спровоцировали катастрофу в Азовском море.

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