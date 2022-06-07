Наступ російських окупантів на Україну триває вже 104 дні. Одна з пріоритетних цілей ворога – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Руйнація Рубіжного та Сєвєродонецька

Просто зараз російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, ворог кидає на втілення свого плану великі сили. ЗСУ тримають оборону та дають окупантам відсіч.

Робота артилерії російських окупантів практично не припиняється. Ворог постійно обстрілює Сєвєродонецьк та інші міста на Луганщині, просто рівняючи їх із землею.

Як показують супутникові знімки, поблизу Рубіжного та Сєвєродонецька розташовані російські реактивні системи залпового вогню. Вони спрямовані в бік міст, які постійно обстрілюють.

Рубіжне, Сєвєродонецьк та інші населені пункти на Луганщині зазнали жахливих руйнувань. Ворог готовий їх повністю знищити, аби лиш захопити бажану територію.

Руйнація міст на Луганщині: фото

Новини з фронту: коротко про останні події

У зоні ООС наші героїчні ЗСУ відбили 11 атак російських окупантів. Також наші захисники та захисниці знищили 3 танки, 5 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини, 13 автомобілів та 3 склади з боєприпасами.

Чотирьох бойовиків так званої "ДНР", які вирішили зрадити Україну та воювати на боці ворога, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони потрапили у полон до ЗСУ, коли йшли воювати на Харківщину.

Ситуація на фронті дуже складна, бої та обстріли практично не припиняються. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, росіяни вже теж навчилися воювати, а їхня кількість особового складу та вогневої потужності досі великі. ЗСУ тримають зайняті позиції, але ворог не збирається припиняти наступальних дій.

Окупанти заборонили мешканцям Маріуполя купатися в морі. Причина – вони спричинили катастрофу в Азовському морі.

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