На трассе Борисполь – Днепр – Запорожье 20 июня столкнулись легковой автомобиль Nissan Maxima и грузовик DAF. В результате аварии погибли двое мужчин и один ребенок. Еще четыре человека пострадали.

Страшная авария на Днепропетрощине

ДТП произошло примерно в 22:00 20 июня в Солонянском районе на 429 километре автодороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По предварительной информации, грузовик DAF осуществлял маневр развертывания, когда в него на большой скорости влетела легковушка Nissan Maxima. В его салоне находились семь человек, среди которых трое – дети.

Есть жертвы и пострадавшие

В результате ДТП погибли двое мужчин и девочка 2017 года. Кроме того, еще четверо человек пострадали, среди них две женщины и два мальчика.

Пострадавших с предварительными диагнозами политравмы в тяжелом состоянии госпитализировали. Дети находятся в Областной детской клинической больнице, взрослые – в Областной клинической больнице имени Мечникова.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагической аварии.



Авария на Днепропетровщине: есть жертвы, пострадавшие / Фото ГСЧС