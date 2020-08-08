Жуткое ДТП на остановке почти в центре Черновцов пожилой женщине оторвало голень
В Черновцах водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и наехал на 61-летнюю женщину. Последняя стояла на остановке общественного транспорта. В результате потерпевшей оторвало голень. Инцидент произошел 8 августа на улице Главной – это возле центра города.
Детали страшного ДТП в Черновцах
О происшествии сообщила прессслужба Нацполиции в Черновицкой области. Правоохранители установили, что наезд на женщину произошел из-за технической неисправности, возникшей в автомобиле. Известно, что водителю – 24 года.
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Потерпевшая сейчас находится в больнице. Медики ей оказывают всю необходимую помощь. О состоянии женщины пока ничего не известно.
Мужчина наехал на женщину из-за технической неисправности авто / Фото: пресс-служба Нацполиции
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства. Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
Что она предполагает
- Лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
- Лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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Место ДТП с пожилой женщиной в Черновцах / Карта