В Черновцах водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и наехал на 61-летнюю женщину. Последняя стояла на остановке общественного транспорта. В результате потерпевшей оторвало голень. Инцидент произошел 8 августа на улице Главной – это возле центра города.

Детали страшного ДТП в Черновцах

О происшествии сообщила прессслужба Нацполиции в Черновицкой области. Правоохранители установили, что наезд на женщину произошел из-за технической неисправности, возникшей в автомобиле. Известно, что водителю – 24 года.

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Потерпевшая сейчас находится в больнице. Медики ей оказывают всю необходимую помощь. О состоянии женщины пока ничего не известно.

Мужчина наехал на женщину из-за технической неисправности авто / Фото: пресс-служба Нацполиции

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства. Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Что она предполагает

Лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Место ДТП с пожилой женщиной в Черновцах / Карта