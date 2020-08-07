В Запорожье водитель толкал пешеходов на переходе бампером, потому что те медленно переходили дорогу. Пострадавших нет.

Пешеходы переходили дорогу на одном из перекрестков Запорожья. Очевидно, водителю не понравился их темп и он поехал на них. Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали его в сети, сообщает 24 канал.

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На видео видно, как водитель заехал на пешеходный переход, после чего молодой человек, шедший по "зебре", ударил по капоту пластиковой бутылкой. Тогда красный "Москвич" начал таранить пешеходов. Водитель зацепил бампером девушку и велосипедиста, они едва не упали. После того, как люди перешли дорогу, машина вовсю понеслась вперед.

К счастью, никто не пострадал. Куда спешил водитель – неизвестно.

По информации местных СМИ, такие случаи в Запорожье не редкость. В Шевченковском и Хортицком районах города водители часто спешат проскочить мимо пешеходного перехода, даже если горит зеленый свет для пешеходов.

Водитель таранит пешеходов в Запорожье: