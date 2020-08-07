У Запоріжжі водій штовхав пішоходів на переході бампером, тому що ті повільно переходили дорогу. Постраждалих немає.

Пішоходи переходили дорогу на одному з перехресть Запоріжжя. Вочевидь, водію не сподобався їхній темп і він поїхав на них. Інцидент зняли на відео очевидці та опублікували його в мережі, повідомляє 24 канал.

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На відео видно, як водій заїхав на пішохідний перехід, після чого хлопець, що йшов на "зебрі", вдарив по капоті пластиковою пляшкою. Тоді червона автівка почала таранити пішоходів. Водій зачепив бампером дівчину та велосипедиста, вони ледь не впали. Після того, як люди перейшли дорогу, машина чимдуж помчала вперед.

На щастя, ніхто не постраждав. Куди поспішав водій – невідомо.

За інформацією місцевих ЗМІ, такі випадки в Запоріжжі не рідкість. У Шевченківському та Хортицькому районах міста водії часто поспішають проскочити повз пішохідний перехід, навіть якщо горить зелене світло для пішоходів.

Водій таранить пішоходів у Запоріжжі: