У Чернівцях водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням і наїхав на 61-річну жінку. Остання стояла на зупинці громадського транспорту. У результаті потерпілій відірвало гомілку. Інцидент трапився 8 серпня на вулиці Головній – це біля центру міста.

Деталі страшної ДТП у Чернівцях

Про пригоду повідомила пресслужба Нацполіції у Чернівецькій області. Правоохоронці встановили, що наїзд на жінку стався через технічну несправність, що виникла в автомобілі. Відомо, що водієві – 24 роки.

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Щодо потерпілої, то вона зараз перебуває в лікарні. Медики їй надають усю необхідну допомогу. Про стан жінки поки нічого не відомо.



Чоловік наїхав на жінку через технічну несправність авто / Фото: Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Що вона передбачає

Позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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