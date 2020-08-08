Моторошна ДТП на зупинці майже в середмісті Чернівців: літній жінці відірвало гомілку
У Чернівцях водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням і наїхав на 61-річну жінку. Остання стояла на зупинці громадського транспорту. У результаті потерпілій відірвало гомілку. Інцидент трапився 8 серпня на вулиці Головній – це біля центру міста.
Деталі страшної ДТП у Чернівцях
Про пригоду повідомила пресслужба Нацполіції у Чернівецькій області. Правоохоронці встановили, що наїзд на жінку стався через технічну несправність, що виникла в автомобілі. Відомо, що водієві – 24 роки.
Ще один гучний інцидент У Запоріжжі водій намагався протаранити пішоходів на переході: відео
Щодо потерпілої, то вона зараз перебуває в лікарні. Медики їй надають усю необхідну допомогу. Про стан жінки поки нічого не відомо.
Чоловік наїхав на жінку через технічну несправність авто / Фото: Пресслужба Нацполіції
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Що вона передбачає
- Позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
- Позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
До теми На Львівщині водій двічі переїхав 4-річну дитину: моторошне відео інциденту – 18+
Місце ДТП із літньою жінкою в Чернівцях / Карта