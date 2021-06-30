Жуткое ДТП на трассе Киев – Чоп: погибли 2 иностранцев, еще 3 в больнице – фото

Масштабная авария произошла вблизи села Сытное, что на Ровненщине. Легковой автомобиль Тoyota Corolla столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП погибли 2 человека.

Авария произошла в полдень 30 июня. По предварительной информации, 23-летний водитель легковушки не справился с управлением на закругленном участке дороги.

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Автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. 52-летний житель Винницы, который был за рулем DAF не пострадал. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Что известно о жертвах и пострадавших

В салоне Тoyota Corolla находилось 5 иностранцев, которые учатся в Украине. 25-летний парень погиб на месте ДТП. Медикам не удалось спасти его ровесника – он умер в больнице.

Водителя легкового автомобиля и еще 2 пассажиров госпитализировали. В результате аварии они получили травмы различной степени.

По результатам осмотра на алкотестере, оба водителя были трезвыми. Чтобы окончательно подтвердить это, у них отобрали образцы крови для анализа.



Ужасная авария на трассе Киев – Чоп / Фото Нацполиции В легковушке ехали студенты-иностранцы / Фото Нацполіції Полиция выясняет все детали Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких людей. Санкции соответствующей статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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За результатами огляду на алкотестері, обидва водії були тверезими. Аби остаточно підтвердити це, у них відібрали зразки крові для аналізу.



Жахлива аварія на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції



У легковику їхали студенти-іноземці / Фото Нацполіції

Поліція з'ясовує усі деталі

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей.

Санкції відповідної статті передбачають позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.