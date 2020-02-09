Жуткое ДТП на Николаевщине: легковушка столкнулась с трактором – видео

В селе Бугское Арбузинского района Николаевской области легковой автомобиль Mitsubishi Galant столкнулся с трактором "Белорус". Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля около 7 утра.

Авария произошла на 116 километре автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, наряды группы реагирования патрульной полиции, а также спасатели ГСЧС. Они и деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, 32-летний водитель трактора находился в состоянии алкогольного опьянения.



Разбитый автомобиль Mitsubishi Galant / Сергей Бурковец

В полиции отметили, что оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а водителей доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Видео: ДТП с участием легкового автомобиля и трактора