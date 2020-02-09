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      Жуткое ДТП на Николаевщине: легковушка столкнулась с трактором – видео

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      ДТП на Николаевщине / Facebook @Сергей Бурковец

      В селе Бугское Арбузинского района Николаевской области легковой автомобиль Mitsubishi Galant столкнулся с трактором "Белорус". Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля около 7 утра.

      Авария произошла на 116 километре автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

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      На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, наряды группы реагирования патрульной полиции, а также спасатели ГСЧС. Они и деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, 32-летний водитель трактора находился в состоянии алкогольного опьянения.

      ДТП Миколаївська область
      Разбитый автомобиль Mitsubishi Galant / Сергей Бурковец

      В полиции отметили, что оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а водителей доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

      Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

      Видео: ДТП с участием легкового автомобиля и трактора 

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Николаева
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