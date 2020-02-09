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      Моторошна ДТП на Миколаївщині: легковик зіштовхнувся з трактором – відео

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      ДТП на Миколаївщині / Facebook @Сергей Бурковец

      У селі Бузьке Арбузинського району Миколаївської області легковий автомобіль Mitsubishi Galant зіштовхнувся з трактором "Белорус". Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого близько 7 ранку.

      Аварія сталася на 116 кілометрі автодороги Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв". Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області.

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      На місці події працювала слідчо-оперативна група, наряди групи реагування патрульної поліції, а також рятувальники ДСНС. Вони й деблокували водія легковика, якого внаслідок зіткнення затисло всередині автомобіля. За попередніми даними, 32-річний водій трактора перебував у стані алкогольного сп'яніння.

      ДТП Миколаївська область
      Розтрощений автомобіль Mitsubishi Galant / Сергей Бурковец

      У поліції зазначили, що обидва транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень, а водіїв доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Наразі всі обставини й причини аварії встановлюються.

      Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

      Відео: ДТП за участю легкового автомобіля та трактора

       

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Аварії та ДТП Поліція
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