Моторошна ДТП на Миколаївщині: легковик зіштовхнувся з трактором – відео

У селі Бузьке Арбузинського району Миколаївської області легковий автомобіль Mitsubishi Galant зіштовхнувся з трактором "Белорус". Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого близько 7 ранку.

Аварія сталася на 116 кілометрі автодороги Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв". Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група, наряди групи реагування патрульної поліції, а також рятувальники ДСНС. Вони й деблокували водія легковика, якого внаслідок зіткнення затисло всередині автомобіля. За попередніми даними, 32-річний водій трактора перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Розтрощений автомобіль Mitsubishi Galant / Сергей Бурковец

У поліції зазначили, що обидва транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень, а водіїв доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Наразі всі обставини й причини аварії встановлюються.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Відео: ДТП за участю легкового автомобіля та трактора