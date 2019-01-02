Жуткое ДТП на Николаевщине: появилось видео момента аварии

Полиция обнародовала видеозапись момента аварии, на которой водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль.

Видео появилось на сайте полиции Николаева.

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Отмечается, что камера в придорожном магазине зафиксировала, как водитель автомобиля Mazda, совершая обгон микроавтобуса, столкнулся с автомобилем Opel, в котором ехала семья с детьми.

Видео момента жуткого столкновения автомобилей:

Напомним, что в легковушке Opel передвигалась семья – жители Казанковского района. Жуткое ДТП, в котором погибли 8 человек, включая троих детей, произошло утром во вторник, 1 января, на трассе "Николаев – Днепропетровск". Сообщалось, что водитель погиб на месте, а женщина с многочисленными травмами, вместе с бессознательной девочкой в возрасте около восьми лет, были доставлены в больницу.